Puppentheater, Korbflechten und Mitmach-Sommer für Familien

Das Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck startet mit vielen interaktiven Attraktionen in die Ferien. Am Mittwoch, 31. Juli, gastiert um 14.30 Uhr wieder das Puppentheater Kauter & Sauter im Schafstall mit „Der gestiefelte Kater“. Diese Form des Mitspieltheaters verknüpft laut Pressemitteilung Schauspiel, Pantomime, Figuren und Publikumsbeteiligung. Das Stück ist geeignet für Kinder ab drei Jahren, der Eintritt kostet 1,50 Euro.

Am Freitag, 2. August, können Kinder und Jugendliche ab sieben Jahren das jahrtausendealte Handwerk des Korbflechtens lernen. Zwischen 14 und 17 Uhr heißt es durch drehen, winden und biegen mit viel Fingerspitzengefühl kleine Kunstwerke zu erstellen: Weidekörbchen. Die Teilnahmegebühren liegen, inklusive Materialkosten, bei 25 Euro. „Des isch älles viel z’schaad zum furtkaia“ ist das Motto am Samstag, 3. August. Von 13 bis 17 Uhr werden die alten Fetzen aus dem Schrank geholt und neu interpretiert: als Textil-Upcycling. In diesem Kurs für Erwachsene werden aus alter Kleidung, die die Teilnehmer selbst mitbringen, neue Dinge wie Schmuck oder Dekoartikel hergestellt. Zum Beispiel Armbänder, Deko-Früchte oder geknüpfte Untersetzer für Gläser oder heiße Töpfe. Die Kursgebühren liegen inklusive Eintritt und Material (ausgenommen der selbstmitgebrachten Kleidung) bei 35 Euro. Aufgrund begrenzter Plätze ist für beide Kurse eine Anmeldung unter info@freilichtmuseum-neuhausen.de oder Telefon 07461 / 926 3204 notwendig.

In diesem Jahr ist der Haldenhof aus Schonach im Schwarzwald das Haus des Jahres im Freilichtmuseum. Die neue Ausstellung wird Mitte September eröffnet. Als Einführung in das Thema geht es in dem Vortrag des Museumsimkers Bernd Möller am Sonntag, 4. August, ab 15 Uhr um die Geschichte der Imkerei im Schwarzwald. So entwickelten die Schwarzwälder über die Jahrhunderte mit dem „Alemannischen Drehrumpf“ einen eigenen Bienenkorb, eine eigene Betriebsweise und mit dem „Immenschnieder“ eine eigene Form des Imkers, dessen gesellschaftliche Bedeutung weit über die eigentliche Betreuung der Bienen hinausging. Der Eintritt kostet drei Euro zuzüglich Museumseintritt, Kinder zahlen 1,50 Euro.

Am Morgen des 4. Augusts, ab 10.30 Uhr, geht es um das Thema Gesundheit früher. Schwangerschaft und Geburt, Krankheit und Hygiene, Leben, Sterben und Tod im alten Dorf sind die Themen dieser Zeitreise. Ob Kindersterblichkeit, Seuchen und Epidemien, ob Heilkräuter oder medizinische Hilfsmittel im Hebammenkoffer, bei dieser Schwerpunktführung dürfen die Besucher nicht zimperlich sein. Diese Führung ist offen für alle, zu zahlen ist lediglich der Museumseintritt. Aufgrund begrenzter Kapazitäten ist eine Anmeldung unter Telefon 07461 / 926 3204 oder info@freilichtmuseum-neuhausen.de erforderlich.

Am Mittwoch, 31. Juli, startet im Freilichtmuseum der Mitmach-Sommer für die ganze Familie. Bei Spiel- und Bastelaktionen kann der Kreativität freien Lauf gelassen werden. In der ersten Woche stehen alte Handwerke im Mittelpunkt: Filzen (31. Juli), „August-Weggen“ backen (1. August), Kerzen gestalten (2. August), Tiere töpfern (3. August) und Textildruck (4. August). Gebastelt werden kann immer zwischen 11 und 16 Uhr, eine Anmeldung ist nicht erforderlich, für Materialien kann jeweils ein kleiner Unkostenbeitrag erhoben werden. Und am 1. August werden nicht nur den Schweizer „August-Weggen“ im Backhäusle kräftig eingeheizt, auch die Dorfschmiede wird durch das Hammerwerk Fridingen eingeheizt. Zwischen 10 und 17 Uhr können Kinder und Jugendliche ab acht Jahren selbst einfache Objekte aus Eisen schmieden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, allerdings muss robuste Kleidung getragen werden, so die Mitteilung.