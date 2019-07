Die sakramentale Prozession mit dem Musikverein an der Spitze hat die Gottesdienstbesucher im Anschluss an den Gottesdienst zum Kirchenpatrozinium von der Pfarrkirche durch die Hauptstraße von Oberschwandorf geführt. Nach dem kirchlichen Segen von Pfarrer Ewald Billharz folgten die Besucher den Marschklängen des Musikvereins zum Bürgersaal. Hier unterhielten die Musiker unter der Leitung von Dirigent Karl Schwegler die Gäste beim Mittagstisch mit einem Frühschoppenkonzert. Die Mitglieder der Frauengemeinschaft und der Landjugendgruppe sorgten für das leibliche Wohl. Bei Kaffee und Kuchen klang das Pfarrfest in den Nachmittagsstunden aus.