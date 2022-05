Polizei sucht nach vermissten Manfred M.

Seit dem 29. April 2022 wird der 59-jährige Manfred M. vermisst. Zuletzt wurde er am Freitag, 29. April, gegen 7 Uhr in Schwäbisch Gmünd-Hussenhofen gesehen. Mittlerweile könnte er sich im Donautal aufhalten.

Die Polizei geht davon aus, dass der Vermisste orientierungslos und auf ärztliche Hilfe beziehungsweise Medikamente angewiesen ist. Vermutlich ist er im Besitz seines ÖPNV-Ticket, so dass er mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein könnte, heißt es in der Mitteilung weiter. Vermutlich wurde er letztmals am 14. Mai in Neuhausen ob Eck gesehen.

Der Vermisste ist etwa 175 Zentimeter groß und wiegt 75 bis 80 kg. Er hat grau-braune Haare (Halbglatze). Bekleidet ist er vermutlich mit einer blauen Jeanshose und einer schwarzen Jacke.

Wer Manfred M. gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeipräsidium Aalen unter der Telefonnummer 07171 / 35 80 (24h-Erreichbarkeit) zu wenden. Oder auch an jede andere Polizeidienststelle