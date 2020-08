Dem FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen ist die Pokal-Sensation bei hochsommerlichen Temperaturen in der ersten Hauptrunde des Südbadischen Verbandspokals nicht gelungen. Mit einer knappen 1:2 Niederlage musste sich die Eckstein-Elf dem Vertreter der Landesliga aus dem Schwarzwald geschlagen geben.

Im ersten Durchgang waren die Gäste die tonangebende Mannschaft, ließen den Ball im Mittelfeld über mehrere Stationen laufen, blieben aber dann vor dem Strafraum in der sicheren Abwehr der Hausherren hängen. In der 16. Spielminute entschied Schiedsrichter Karsten Schneider auf Strafstoß für die Gäste. Philip Braun legte sich den Ball zurecht und Torwart Eric Herz parierte.

Doch nur zwei Minuten später ging Furtwangen durch Peter Bächle mit einem Schuss an der Strafraumgrenze in Führung. Die Hausherren kamen gelegentlich zu Entlastungsangriffen, es fehlte aber die Präzision und so wurden die wenigen Chancen nicht genutzt. Diese nutzten die Gäste mit dem zweiten Strafstoß (36.) diesmal durch den Torschützen Peter Bächle zum 0:2.

Im zweiten Durchgang spielte die Eckstein-Elf mit mehr Selbstvertrauen, gewann die Zweikämpfe und zwang den Gegner zu Fehlern. So war der Kopfballtreffer zum 1:2 (59.) von Nico Stump nach genauer Flanke von Marcel Glocker überaus verdient. Nach dem Anschlusstreffer hielt die Eckstein-Elf den Gegner auf Distanz und drängte weiter auf den Ausgleich.

In höchster Not bremste Gästekeeper Christoph Wehrle (65.) den anstürmenden Manuel Reutebuch bei der besten Gelegenheit der Hausherren. In der Folgezeit häuften sich die Chancen der Hausherren, ein Klassenunterschied war nicht mehr erkennbar, allein die Chancenauswertung klappte noch nicht. Die Abwehr der Gäste war in den letzten 30 Minuten mehr gefordert. So hielt der FC SWN die Partie bis zum Schlusspfiff offen.

Andrè Eckstein bestätigte trotz der knappen Niederlage seiner Mannschaft eine gute Leistung: „Es wäre mehr möglich gewesen“. Die Gäste waren vor allem mit ihrer Spielweise nach der Pause nicht mehr zufrieden und konnten somit nicht restlos überzeugen.