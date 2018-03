Die Feuerwehr Neuhausen ob Eck hat in der Hauptversammlung Bilanz gezogen: Es war ein ruhiges Jahr. Diese Zeit nutzten die Wehrleute für Ausbildungen, Lehrgänge und den Erwerb des Leistungsabzeichens in Gold. Bürgermeister Hans-Jürgen Osswald ernannte Philipp Manz und Mario Lang zu Feuerwehrmännern.

Abteilungskommandant Bastian Lepschy berichtete von 22 Einsätzen, davon drei für technische Hilfen wie Menschenrettung und Bergung von Verletzten bei Verkehrsunfällen sowie die Beseitigung von Ölspuren. Die Gesamtstunden für Übung und Einsatz summierten sich auf 2806 Stunden. Die Fehlalarme der Brandmeldeanlagen im Gewerbepark take off hielten die Feuerwehrkameraden drei Mal in Atem.

Zu anderen Hilfeleistungen wie Straßenreinigung, Einsatz bei Unwetter oder leere Batterien eines Rauchmelders wurden die Feuerwehrkameraden drei Mal alarmiert. Sechs Einsätze mussten die Feuerwehrkameraden beim Southside-Festival mit mehr als 60000 Besuchern bewältigen.

Lepschy lobte die Feuerwehrkameraden, die unter Gruppenführer Elmar Winter mit zwei Gruppen abteilungsübergreifend das Leistungsabzeichen in Gold in Mühlingen ablegten. Durch den Austritt dreier Feuerwehrkameraden und dem Wechsel von Jana Gompper zu den Aktiven besteht die Einsatzabteilung aus vier Feuerwehrfrauen und 39 Feuerwehrmänner in einem Durchschnittsalter von 41,7 Jahren.

In der Altersabteilung sind drei Kameraden und die Jugendfeuerwehr habe eine Stärke von zwanzig Jungs und Mädels. In der Kinderfeuerwehr mit Julia Gerst und der Fachberaterin Christiane Fuchs sind 17 Kinder zwischen sechs und zehn Jahren mit Eifer bei der Sache. Vier Kinder konnten im vergangenen Jahr in die Jugendfeuerwehr wechseln.

Bei den Wahlen wurde Gernot Storz für den ausscheidenden Ernst Schaz in den Ausschuss gewählt. Die Ausschussmitglieder Achim Wörner, Dieter Manz, Steffen Schaz und Pascal Gerst wurden für weitere fünf Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Der kommissarische Schriftführer Marvin Reischmann wurde zum Schriftführer gewählt und Jugendfeuerwehrwart Tobias Breinlinger in seinem Amt bestätigt.