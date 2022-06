Philipp Jäger übernimmt den Vorsitz, Walter Muttscheller den Taktstock

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Musikverein Worndorf musste zwei schwierige Jahre bewältigen. 24 aktive Frauen und Männer pflegen die lange Tradition des über 110-jährigen Musikvereins.

In der Jahresversammlung für die letzten beiden Jahre wurde Bilanz gezogen. Durch Zuschüsse und Zuwendungen schließt die Vereinskasse ohne eigene Aktionen mit gutem Ergebnis. Die Coronapandemie schränkte die Vereinsarbeit mit Proben und Auftritten der jüngsten Vergangenheit ein und im Juni 2021 verstarb völlig unerwartet Dirigent und Jugendausbilder Rolf Rentschler im Alter von 59 Jahren.

Die Vereinsführung stand plötzlich vor einer sehr schwierigen Situation. Nach und nach kehrt das Musikantenleben wieder in den Verein zurück. Vorsitzender Jürgen Kohli eröffnete nach einer Marschkomposition die Versammlung und beim intonierten Coral gedachten die Anwesenden der verstorbenen Mitglieder. Einen Umbruch zeichnete sich in der Vereinsführung ab. Vorsitzender Jürgen Kohli gab die Verantwortung in jüngere Hände, die künftig von Philipp Jäger übernommen wird. Sein Stellvertreter Tobias Hepfer, Kassier Alwin Brütsch, Schriftführer Andreas Schmid und Jugendleiterin Selina Welte (Boos) wurden einstimmig bestätigt. Zur weiteren Vorstandschaft gehören für die Aktiven nun Jürgen Kohli und Madeleine Boos in der Nachfolge von Bruno Kohler. Für die passiven Mitglieder wurde Bettina Wohlhüter bestätigt und Nicole Weikart rückt für Martin Jäger nach. Walter Ruggaber und Harald Hagen sind weiterhin Kassenprüfer.

Jürgen Kohli zog als Vorsitzender letztmals ein Resümee zur Vereinsarbeit. Mit Walter Muttscheller wurde ein Nachfolger des Dirigenten gefunden. Ursprünglich als Verstärkung der Blechbläser gedacht, übernahm Muttscheller „Mutschi“ im April den Taktstock. Walter Muttscheller bringt seine über 20-jährige Erfahrung als Dirigent des Musikvereins Schwandorf mit. Für die personell kleine Besetzung in Worndorf ein Glücksgriff. Das aktive Vereinsleben zu gestalten, ist nicht einfach, da nur sechs Musikanten direkt in Worndorf wohnen, die anderen aus Neuhausen, Schwandorf, Leibertingen, Fridingen, Tuttlingen und sechs von den umliegenden Höfen kommen. Der Appell des bisherigen Vorsitzenden: „Rettet das kulturelle Leben in der Gemeinde“! Mit Sorge blickt der Verein auf den fehlenden Nachwuchs. Waren es vor 2020 einmal neun Kinder, sind es heute noch zwei, welche jetzt gemeinsam mit den Kindern der Vereine aus Schwandorf und Buchheim an Musikinstrumenten ausgebildet werden. Auch Bürgermeisterin Marina Jung sieht es als große Aufgabe, Jugendliche für Vereine zu gewinnen. Aus Altersgründen haben Fridrich Möll und Friedrich Einhart ihre Uniform abgegeben. Sie wurden mit einem Geschenk verabschiedet. Die nächsten Termine sind die Fahrzeugweihe der Feuerwehr am 3. Juli und der Urlaubshock auf dem Dorfplatz am 29. Juli.