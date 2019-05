Francesco Pastore wird zum Saisonende die Trainertätigkeit beim FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen in der Fußball-Kreisliga A Bodensee, Staffel 2, beenden. Der 59-Jährige hatte in der Winterpause der Saison 2017/18 die Nachfolge von Bernhard Fleckenstein angetreten.

Pastore, der über eine große Trainererfahrung verfügt und neben mehreren Vereinen auch den SC 04 Tuttlingen in der Landesliga gecoacht hat, brachte frischen Wind in die Mannschaft, die sich nach durchwachsener Vorrunde in den vergangenen Spielen wieder gefangen hat.

Der Nachfolger von Pastore wird André Eckstein sein, der als Spielertrainer beim FC agieren wird. Für den FC SWN bietet sich durch den Trainerwechsel eine weitere Möglichkeit zur Kaderplanung in der kommenden Saison.