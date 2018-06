Ohne im Besitz Führerscheins zu sein, ist ein 22-Jähriger am frühen Donnerstagmorgen mit einem Auto in Neuhausen unterwegs gewesen. Der junge Mann wurde gegen 1.40 Uhr mit einem Audi A4 von einer Polizeistreife in der Tuttlinger Straße kontrolliert. Auf die Frage nach seinem Führerschein räumte der 22-Jährige sofort ein, nicht im Besitz eines solchen zu sein. Der junge Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. (pz)