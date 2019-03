Obst- und Gartenbauverein Neuhausen wächst und gedeiht

Die Mitgliederzahl des Obst- und Gartenbauverein (OGV) Neuhausen ob Eck ist im vergangenen Jahr um 38 Mitglieder auf 297 angewachsen. Und noch während der Hauptversammlung traten gleich drei weitere Mitglieder dem Verein bei, so dass der erste Vorsitzende Alfred Schaz als 300. Mitglied Roswitha Schaz begrüßen konnte.

Erfreut war Schaz, dass sich auch drei Mitglieder bereiterklärten, sich im der erweiterten Vorstand zu engagieren. Gisela Erhardt, Thomas Schaz und Pascal Gerst wurden in diesen gewählt. Der erste Vorsitzende Alfred Schaz, Kassierer Hans-Peter Renner und die Beisitzer Anita Bautz, Helmut Tank, Dominik Schaz und Winfried Rimmele wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Handarbeitstreff hat sich etabliert

Unter dem Vereinsmotto „Gartenkultur fördern – Landschaft bewahren“ wurden bei der Pflege und Gestaltung von öffentlichen Anlagen und Streuobstwiesen Hand angelegt, und zum Tag des Baumes wurden zwei neue Bäume im erweiterten Vereinsgelände „Alpenblick“ gepflanzt. Der Handarbeitstreff, der in den Wintermonaten im 14-tägigen Rhythmus und in den Sommermonaten alle vier Wochen am Donnerstagnachmittag mit bis zu 20 Strickerinnen und handarbeitsbegeisterte Frauen stattfindet, hat sich etabliert und sich zu einem Treffpunkt für Jung und Alt gemausert.

Neuer Schuppen wird errichtet

Auf dem Vereinsgelände werden die Mitglieder einen Lagerschuppen errichten, damit die vielen Geräte und Werkzeuge sowie Museumsstücke zentral aufbewahrt werden können.

Dass es beim Obst- und Gartenbauverein nicht nur Arbeitseinsätze gibt, sondern auch viele Aktivitäten, das konnten die Mitglieder dem Vortrag von Schriftführer Martin Bertsche entnehmen. Kassierer Hans-Peter Renner legte einen positiven Kassenbericht vor.

Bürgermeisterstellvertreter Markus Seeh sagte, dass der Verein einen enormen Beitrag leiste, um den Kindern und Jugendlichen die Natur und den Garten näher zu bringen.

Im OGV Terminkalender 2019 stehen neben Vorträge und Schnittkurse, ein Gärtnerkurs für Kinder und die Blütenfahrt zur „Reichenauer Gärtnersiedlung“ bei Singen und auf die Insel Mainau am 4. Mai. Ein Tag der offenen Gartentür findet am 30. Juni statt, an dem neben dem Alpenblick-Garten zahlreiche Privatgärten in Neuhausen besichtigt werden können.

Ehrungen:

Für zehnjährige Vereinsmitgliedschaft wurden mit dem bronzenen LOGL-Bäumchen geehrt: Kirstin Wittenbecher, Brigitte Bastuck, Maria Schober.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft im Verein wurde Josef Hagen mit dem silbernen LOGL-Bäumchen geehrt.

Für zehn Jahre als Vorstandsmitglied erhielt Dominik Schaz den bronzenen Apfel.

Für 15 Jahre als Vorstandsmitglied wurde Ilse Schaz mit dem silbernen Apfel geehrt.