Nur das Wetter spielt bei der Volksmusik nicht mit

„So klingt’s im Ländle“ hat es am Wochenende bei der 23. Auflage des Volksmusiktags im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck geheißen. Nach einem verheißungsvollen Auftakt beim „Danzbodaglüha“ im Schafstall und im „Ochsen“ hatte der Himmel am Sonntag seine Schleusen geöffnet, so dass die geplanten Freiluftveranstaltungen kurzerhand in die Scheunen und Häuser verlegt wurden oder ganz ausfielen.

Mit rund 750 Besuchern konnte die Museumsleiterin Almut Grüner einen rekordverdächtigen geringen Besuch vermelden. Nur wenige Kinder in Gummistiefeln waren im Museum unterwegs und wollten lieber die Wasserpfützen durch einen Sprung beseitigen. 23 Gruppen in unterschiedlichen Besetzungen waren zu hören. In allen Häusern und jedem Winkel des Museumsgeländes waren Hackbrett, Zither, Geige, Tuba und Harfe zu hören. An diesem Tag wurde gehupft, gesungen und getanzt.

Bei einem Streifzug durch das Museumsdorf überzeugten sich die Besucher von der Live-Musik ohne Lautsprecher und jenseits von Kitsch und Kommerz – eben Volksmusik in Reinkultur. Aus allen Ecken und Winkeln und aus allen Häusern und Ställen hörte man verschiedene Arten von schwäbisch-alemannischer Volksmusik und regionalen Musikstilen, aber auch Musik aus dem Elsass, wie sie vor hundert Jahren bei Hochzeiten, Kirbe und anderen feierlichen Anlässen gespielt wurden. Die Stubenmusik aus Emmingen ab Egg zog in der Dorfkirche Tischardt alle Register eines volkstümlichen Ensembles und wurde in der vollbesetzten Kirche mit viel Beifall belohnt.

Der Bettelmusikant Jörg Mayer zeigte auf seiner Mundharmonika den Weg in vier Schritten zum Glück auf. Das „Egelsee-Duo“ Anneliese Grimm und Alfi Raap begeisterten beim „Bajazzo“ mit ihren reinen Stimmen die zahlreichen Zuhörer. Das Klanghaus aus Schwandorf mit Ramona Rudischhauser, Traudl Golser und Janez Dominiak spielten in der Scheune im Haus Mariazell. Wie viele andere Musikanten hatte auch das Trio mit klammen Fingern und hoher Luftfeuchtigkeit für die Instrumente zu kämpfen.

Wer neue Figurentänze kennen lernen und ausprobieren wollte, war beim Mitmach-Tanzkurs in den Händen von Stefan Christl mit Begleitung von „Danzmäg“ in der Stallscheune Haberstenweiler bestens aufgehoben. Wer nicht nur tanzen wollte, konnte der Singstunde für Jung und Alt mit Biggi Hunger Mundartlieder mitsingen. Allerdings hielt sich der Ansturm in Grenzen.

Die Radolfzeller Mundharmoniker im gesetzten Alter begeisterten auch die jungen Zuhörer. Und nach so viel Anstrengung und schweißtreibendem Vergnügen schauten interessierte Besucher den Instrumentenbauern beim Entstehen von Volksmusikinstrumenten über die Schultern. Ob Lauten, Akkordeons oder Geigen, die Instrumentenbauer stellten ihre Kunstfertigkeit unter Beweis und ließen sich gerne über die Schulter schauen.

Ekkehard Sachs aus Spaichingen zeigte im Stall des Biehle-Hauses, wie eine Laute hergestellt wird. Eine Alemannische Leier aus dem 6. Jahrhundert bespielte und erklärte Sachs in beeindruckender Weise. Pedro Gomes erklärte die Herstellung eines Akkordeons. Während die Eltern tanzten, bastelten die wenigen kleinen Museumsbesucher unter Anleitung im Stall Haberstenweiler einfache Klang- und Musikinstrumente wie Röhrenrasseln oder Panflöten und nahmen sie mit nach Hause. Der geplante größte Chor aller Freilichtmuseen wurde vom Dorfplatz in die Stallscheune Haberstenweiler verlegt. Unter der Anleitung von „Danzmäg“ sangen rund 100 Besucher vier Lieder, die der Landesmusikrat Baden-Württemberg ausgesucht hatte. Mit dem Lied „Lasset uns das Leben genießen“ wurde der nasse Volksmusiktag verabschiedet.