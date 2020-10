Nach 16 Amtsjahren hat Hans-Jürgen Osswald am Dienstag seine letzte Gemeinderatssitzung als Neuhausens Bürgermeister geleitet. Nicole Weikart ist im zweiten Wahlgang zur Ortsvorsteherin von Worndorf gewählt worden, nachdem sie im ersten Wahlgang vor vier Wochen die nötige Mehrheit überraschenderweise nicht erreicht hatte.

Zehn Ja-Stimmen gab es am Dienstag in diesem zweiten Wahlgang für Weikart. Schon mit sieben wäre sie bei 13 anwesenden Stimmberechtigten gewählt gewesen. Ein Mitglied des Gremiums stimmte mit Nein, zwei enthielten sich. Unmittelbar nach ihrer Wahl wurde Weikart von Bürgermeister Hans-Jürgen Osswald offiziell als Ehrenbeamtin in ihr Amt bestellt.

Ein zweiter Wahlgang war nötig geworden, nachdem im ersten vor vier Wochen überraschenderweise nur sechs von 14 stimmberechtigten Gremiumsmitgliedern für Weikart gestimmt hatten. Sechs Enthaltungen und zwei Nein-Stimmen hatten ihre Wahl in der September-Sitzung verhindert. Dabei schien es sich damals um eine reine Formsache zu handeln: Der Gemeinderat wählt zwar offiziell die Ortsvorsteher der Teilorte, folgt dabei aber in aller Regel dem Vorschlag der jeweiligen Ortschaftsräte. Und der Worndorfer Ortschaftsrat hatte Weikart dem Gemeinderat Neuhausen einstimmig als Nachfolgerin des bisherigen Amtsinhabers Andreas König empfohlen. Seit 2019 gehört Weikart dem Ortschaftsrat an, und seither war sie auch Königs Stellvertreterin. König hatte sein Amt im Juli 2020 aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt.

Viele Gespräche hätten seit dem ersten Wahlgang im September zwischen Worndorfer Ortschafts- und Neuhausener Gemeinderäten stattgefunden, erklärte Bürgermeister Hans-Jürgen Osswald. Auch die Rechtsaufsichtsbehörde habe die Verwaltung in diesem Sonderfall beraten. Dieses Mal gingen nun auch alle anderen Wahlen ohne Irritationen über die Bühne: Thomas Dürler wurde, gemäß dem Vorschlag des Worndorfer Ortschaftsrates, mit zwölf Ja-Stimmen und einer Enthaltung zum stellvertretenden Ortsvorsteher gewählt, und der Gemeinderat einigte sich auch ohne Widersprüche auf die Neubesetzung der Ausschüsse, die wegen Königs Ausscheiden nötig geworden war.

Auf der Tagesordnung stand ebenfalls ein Haushaltszwischenbericht. Anstelle des erkrankten Kämmerers informierte der Bürgermeister das Gremium über die erfreuliche finanzielle Situation der Gemeinde: Neuhausen stehe „trotz Corona besser da als vor Corona erwartet“. Der Grund seien unerwartet hohe Gewerbesteuernachzahlungen aus den letzten beiden Jahren. Auch für das nächste Jahr rechnet Osswald mit guten Steuereinnahmen. Corona werde sich voraussichtlich erst ab 2022 negativ auswirken. Gleichzeitig mit dem Corona-bedingt geringerem Steueraufkommen aus dem Jahr 2020 werden dann laut Osswald wohl auch noch höhere Umlagen auf die Gemeinde zukommen. Die Gemeinde sei gut aufgestellt, sagte Osswald. Da einzelne Maßnahmen verschoben wurden, sei Neuhausen derzeit tatsächlich schuldenfrei.

Am Ende seiner letzten Sitzung erhielt Bürgermeister Osswald zwei Geschenkkörbe für unterschiedliche Erinnerungsfacetten: einen salzigen, aber auch einen süßen.