Für die American Football-Mannschaft der Newtown Lions wird es in rund drei Wochen erstmals ernst. Das Team um Trainer Dirk Bautz, das sich Anfang 2017 gegründet hat, tritt am Sonntag, 30. September, erstmals zu einem Spiel an. In einem Freundschaftsspiel stehen sich die Newtown Lions und die Eppelheim Jaguars gegenüber. Der Spielbeginn auf dem Sportplatz in Neuhausen ob Eck ist um 15 Uhr.

Aber auch abseits von Rasen-Viereck und Football-Ei haben sich die Lions für ihre Generalprobe als Gastgeber einiges einfallen lassen. Zum Rahmenprogramm des Game Days – der Einlass zum Spiel ist bereits ab 13 Uhr – gehört Graffitisprayen für Kinder oder das Toben auf einer Hüpfburg. Der Fanfarenzug Bad Waldsee spielt auf. Zudem können Sportartikel der National Football league (NFL) erworben werden.