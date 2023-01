Neuhauser Sternsinger sammeln für Kinder in Not

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Elf Sternsinger aus der katholischen Kirchengemeinde St. Michael in Neuhausen sind in einem ökumenischen Wortgottesdienst am Dreikönigstag ausgesendet worden. Diakon Karl-Heinz Reiser sagte, dass beim Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ der Kinderschutz im Fokus der Aktion Dreikönigssingen 2023 stehe. Weltweit leiden Kinder unter Gewalt. Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B*23“ bringen sie den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen und sammeln Spenden für Not leidende Kinder.

Die Sternsinger sammelten 1716,35 Euro. Ein besonderer Dank ging an Maria Jung, Kathrin Hepfer, Sylvia Schaz und Tanja Wenzel, die die Sternsinger auf die Aktion vorbereiteten, unterstützten und während der Sammelaktion betreuten. Die Kinder wurden freundlich und mit offenem Herzen empfangen.