Neuhauser Musiker wollen eine Bläserklasse gründen

Die Nachwuchsgewinnung hat die Jahreshauptversammlung der Musikkapelle Neuhausen bestimmt. Unter anderem sei eins Bläserklasse mit der Homburgschule und der Musikschule „Hast du Töne“ geplant. Mit dem Flyer „Mach Mucke, mach mit“ soll bei Veranstaltungen für Nachwuchs geworben werden. Dabei sei ein langer Atem nötig, waren sich alle Mitglieder einig.

Bei den Wahlen wurden der stellvertretende Vorsitzende Hubert Hepfer und Kassiererin Bärbel Laub in ihren Ämtern bestätigt. Der Vorsitzende Uwe Schaz bezeichnete das musikalische Vereinsjahr als harmonisch und erfolgreich, wobei alle Aktionen und Veranstaltungen im musikalischen und gesellschaftlichen Bereich mit Bravour gemeistert worden seien.

Für Kassiererin Bärbel Laub, die wenige Stunden vor der versammlung ein Kind bekommen hatte, präsentierte Felix Bertsche den Kassenbericht mit einem soliden Finanzpolster, das auch für die Jugendausbildung vonnöten sei. Allein für die Jugendausbildung und für den Notenkauf wurden Beträge in mittlerer dreistelliger Höhe ausgegeben, um neue Musikstücke einzustudieren. Doch diese Investition sei gut angelegt, um die Kapelle attraktiv für Jung und Alt zu erhalten, so der Tenor der gut besuchten Versammlung. Schriftführerin Sina Höfs ging darauf ein, dass derzeit im Hauptorchester 60 Musiker aktiv sind, es gibt neun Ehrenmitglieder, und 82 weitere Mitglieder komplettieren den Mitgliederstand.

Dirigent Oliver Schulz, der seit 21 Jahren das Orchester leitet, zeigte sich mit den gezeigten musikalischen Leistungen des Orchesters zufrieden, allerdings mit Luft nach oben. Um das hohe, musikalische Niveau zu halten, mahnte Schulz Probendisziplin und Pünktlichkeit an. Auf dem Youtube Musikkanal könnten unter „Musikapelle Neuhausen ob Eck“ Mitschnitte des Jahreskonzerts angeschaut werden, sagte Schulz.

Der Dirigent der Jugendkappelle, Burghard Burger, ging in seinem letzten Tätigkeitsbericht darauf ein, dass er mit seinen Schützlingen sehr zufrieden sei. Isabell Fecht als Nachfolgerin könne er ruhigen Gewissens den Dirigentenstab übergeben. Wie wichtig die Nachwuchsgewinnung für den Verein sei, spiegle sich darin wider, dass die Kids-Band nicht mehr spielfähig sei, so Fecht. Die verbliebenen zwei Jungmusiker würden im Jugendorchester langsam herangeführt. Jugendleiterin Linda Storz berichtete von zahlreichen Veranstaltungen, die mit den Jugendlichen durchgeführt wurden. Zwölf Zöglinge befinden sich in Ausbildung. In der Jugendkapelle sind 13 Jugendliche, wobei einige Musiker auch im Hauptorchester in die Bresche springen würden. Paul Seeh und Max Stritzel haben den Sprung ins Hauptorchester geschafft.

Der stellvertretende Bürgermeister Markus Seeh lobte die Musikkapelle, die als Aushängeschild der Gemeinde auch über die Kreisgrenzen viel Lob erhalte. Ein besonderer Höhepunkt sei für ihn das Konzert zum 110-jährigen Bestehen des Musikvereins Worndorf gewesen. Die drei Orchester aus der Gesamtgemeinde traten als ein Orchester auf.

Das Sommerfest und das Jahreskonzert bilden neben zahlreichen Veranstaltungen das Programm für 2020.