Neuhauser Egerländer setzen dem Fest die Krone auf

Die Musikkapelle Neuhausen hat ihr traditionelles Sommerfest gefeiert. Zwei Tage Blasmusik, gespickt mit fetzigen Einlagen von Rock und Pop, präsentierten verschiedene Blasmusiken aus der Umgebung. Für die Freunde von Polkas und Marschmusik war es ein Genuss, die Auftritte der vielen jungen Musiker sowie der „alten Hasen“ zu verfolgen.

Der musikalische Frühschoppen mit dem Musikverein Frohnstetten lockte zahlreiche Musikliebhaber und Freunde deftiger Kost vom Grill unters Zeltdach. Die Kids-Band unter der Leitung von Isabell Fecht fieberte ihrem Auftritt vor Publikum entgegen. Die jüngsten in der Reihe der Musiker spielten sich mit ihren Musikstücken in die Herzen der zahlreichen Zuhörer. Durch den lang anhaltenden Beifall verflog die Nervosität der Nachwuchsmusiker wie im Fluge.

Die Neuhauser Egerländer waren der Höhepunkt und setzten dem Fest die Krone auf. Das Orchester aus Musikern der Neuhauser Musikkapelle wurde 2006 aus der Taufe gehoben. Es sollte ein einmaliges Ereignis bleiben. Nachdem im letzten Jahr der Auftritt aus der Not heraus zu einem grandiosen Erfolg wurde, beschlossen die elf Musiker und zwei Musikerinnen, noch einmal gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Nach ein paar Proben spielte sich die Kapelle ohne Dirigenten und in alter Musikuniform mit flotter Marschmusik in die Herzen der Festbesucher. Ginge es nach dem Wunsch und dem frenetischen Beifall der Gäste, sollte dieser Auftritt nicht der letzte gewesen sein.

Mit einer beeindruckenden Orchesterstärke wartete der Musikverein Deilingen-Delkhofen auf. Über 65 Musiker sorgten fast schon für eine Festivalstimmung. Zum Dämmerschoppen spielte die Musikkapelle Neuhausen mit Oliver Schulz mit einer kleinen Besetzung auf, denn ein Teil der Musiker des Orchesters war mit dem Förderverein für die Bewirtung der Gäste zuständig. Trotz der „Light-Version“ sorgte das Orchester für ein Feuerwerk der Töne. Zwischendurch konnten sich die kleinen Besucher beim Kinderschminken bunte Fantasiebilder ins Gesicht schminken lassen, Riesenseifenblasen steigen lassen oder im Cafe-Haus in nostalgischer Atmosphäre Kaffee und Kuchen genießen und Zuckerwatte probieren.

Erstmals wurde am Montag ein Mittagstisch angeboten. Zahlreiche Firmen vom Gewerbepark und aus dem Ort verlegten kurzerhand ihre Mittagspause unter das Zeltdach, um bei Geschnetzeltem oder vegetarischem Nudelsalat ihr Mittagessen einzunehmen.

Beim zünftigen Handwerkerhock genehmigten sich die Besucher manch Feierabendbier. Für einen schwungvollen Festausklang sorgten die Jugendkapelle Neuhausen unter der Leitung von Burghard Burger und die Gastkapellen aus Bärenthal und Irndorf. Vorsitzender Uwe Schaz und Jugendleiterin Linda Storz stellten das neue Logo der Jugendmusik vor. Das Graffiti von Manuel Rapp mit „#Machmucke Machmit“ werde in nächster Zeit die Nachwuchsgewinnung begleiten. Mit dem Festverlauf und der Besucherzahl äußerte sich die Vereinsleitung sehr zufrieden.