Das Southside-Festival im Take-off-Gewerbepark in Neuhausen ob Eck ist einmal mehr ein voller Erfolg gewesen. Mehr als 60 000 Musikfans waren gekommen, um den über hundert Bands und Künstlern auf den insgesamt vier Bühnen zuzuhören. Zum 20. Mal bestritt der Veranstalter FKP Scorpio das Southside-Festival, zum 19. Mal fand es in Neuhausen ob Eck statt.

Der Gewerbepark verwandelte sich seit Donnerstagvormittag ein einen riesigen Zeltplatz. TUTicket sorgte dafür, dass die Feierfreudigen ganz entspannt zum Festivalgelände kamen und auch in der Nacht von dort wieder wegkamen. Die Polizei und die Johanniter sowie das THW hatten ein Großaufgebot zusammengezogen, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein.

Am Samstagnachmittag konnte ein entspannt wirkender Jörg Rommelfanger, Revierleiter der Polizei in Tuttlingen, berichten, dass die Einsatzkräfte kaum etwas zu tun hätten. So hatte er Zeit, die Nähe zu den Besuchern zu suchen – das eine oder andere Selfie mit dem Polizisten inklusive. Die Beamten bekamen es vor allem mit Diebstählen und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu tun. Ein Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Zudem erwischte die Polizei einige Personen ohne Eintrittsband.

Ansonsten war auffällig, wie friedlich die Festivalbesucher feierten. Auch wenn die Menschen stellenweise wahnsinnig gedrängt standen, vor der Bühne pogten und die Besucherströme sich im Schneckentempo aneinander vorbeidrängen mussten, war das Miteinander völlig gewaltfrei und geprägt von Hilfsbereitschaft. Mädchen wurden vor der Bühne auch mal von fremden Jungs auf die Schultern gehoben und in der Dixieklo-Schlange vorgelassen, und natürlich half man sich gegenseitig mit Bier, Taschentüchern und Sonnencreme aus.

Wenn die Besucher nicht vor der Bühne feierten, dann saßen und standen sie vor ihren Zelten oder Wohnwagen, tranken eine Menge Alkohol und versuchten mitunter mit Trinkspielen, noch betrunkener zu werden. Die Folge: Wie in all den Jahren zuvor verwandelte sich so das Gelände auch in eine große Müllhalde.