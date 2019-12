Neuhausen und Emmingen-Liptingen schlagen gemeinsam ein neues Kapitel auf

Die Fusion der evangelischen Kirchengemeinden von Neuhausen ob Eck und Emmingen-Liptingen zu der Eckstein-Kirchengemeinde ist mit einem Festgottesdienst in der Gervasiuskirche in Neuhausen und einem Festakt im Rathaus gefeiert worden. Der Gottesdienst, der vom ökumenischen Singkreis unter der Leitung von Jürgen Schuster musikalisch umrahmt wurde, stand im Zeichen des Fundaments im Haus der Kirche, das mit Ecksteinen zusammengehalten wird.

Prälat Christian Rose aus Reutlingen sagte in der Predigt, dass er den Name Eckstein pfiffig und gelungen finde. Mit dem Zusammenschluss zweier Kirchengemeinden sei ein neues Kapitel aufgeschlagen worden. Jetzt könnten die beiden Kirchengemeinden den Weg miteinander wagen und voneinander lernen. Er appellierte an die Kirchengemeindemitglieder, das stabile Christusfundament mit lebendigen Steinen zu erfüllen.

Nach dem Festgottesdienst wurde im vollbesetzten Sitzungssaal im Rathaus in Neuhausen ob Eck der offizielle Festakt vollzogen. Pfarrer Johannes Wischmeyer begann seine Begrüßung mit „Wir sind eins“. Gerade in der heutigen Zeit sei es nicht einfach gewesen, eine derartige Fusion zu stemmen und erfolgreich umzusetzen. Prälat Rose dankte der Steuerungsgruppe, die es in 18 Monaten geschafft hatte, mit viel Geschick und großer Geduld die Entscheidungsprozesse auf den Weg gebracht und begleitet haben.

Bürgermeister Hans-Jürgen Osswald sagte, dass mit dem Neubeginn der Eckstein-Kirchengemeinde auch die evangelische Kirchengemeinde Neuhausen ob Eck, die mehr als 460 Jahre bestanden hatte, zu Ende gehe. „Beständig aber ist nur der Wandel. Wer sich diesem verweigert kann und wird nicht bestehen“, sagte Osswald. Die Zukunft liege in der Zusammenarbeit und kann neuen Schwung bringen. So eine Neugründung sei eine gute Chance für neues, lebendiges Gemeinleben, auch eine Chance für das Hinterfragen des eigenen Tuns. „Gehen Sie es gemeinsam an und fühlen sie sich als Einheit, als starke Einheit.“

Gemeinde- und Kreisrätin Christiane Denzel aus Emmingen-Liptingen überbrachte die Glückwünsche von Bürgermeister Joachim Löffler, der krankheitsbedingt kurzfristig absagen musste. Der Posaunenchor unter der Leitung von Hubert Hepfer umrahmte den Festakt musikalisch. Beim anschließenden Stehempfang wurden die Gäste durch Mitglieder des TSV Neuhausen bewirtet.