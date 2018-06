Der Neuhauser Gemeinderat hat bei der Neugestaltung des Platzes vor der Apotheke, dem neuen „Dorfplatz“, für die Planer grünes Licht gegeben. Der Dorfplatz soll im Rahmen der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt und dem Bau eines Kreisverkehrsplatzes an der Kreuzung der L440 und der K5945 verschönert und optimiert werden.

Die Landschaftsarchitekten Michael Schneider und Gerti Lorenz vom ausführenden Büro Planstatt Senner legten einen überarbeitenden Entwurf vor. Auf dem freien Platz gegenüber dem Dorfbrunnen sollen neun Auto-Stellplätze und vier Stellplätze für Motorräder entstehen. Der Dorfplatz um den Dorfbrunnen soll mit vier Meter hohen Stelen für eine dezente Ausleuchtung des Platzes sorgen. In der Mühlheimer Straße entstehen anstelle der Bushaltestelle weitere drei Stellplätze und die bisherigen vier privaten Stellplätze bleiben bestehen. Insgesamt gäbe es in dem Bereich dann 19 PKW-Stellplätze.

Für den Kreisverkehrsplatz (KVP) sei bisher noch keine Genehmigung von Seiten des Regierungspräsidiums eingegangen, bemerkte Bürgermeister Hans-Jürgen Osswald. Allerdings sei dies für die Neugestaltung des Dorfplatzes als Randbereich von geringer Bedeutung.

Die Gesamtkosten für den Dorfplatz und dem Kreisverkehrsplatz belaufen sich auf netto 729000 Euro, wobei für den KVP 272000 Euro anfallen. Der KVP werde mit Schleppkurven versehen, da die Ortsdurchfahrt auch für Großraumtransporte ausgewiesen sei. Trotz der Ortsumgehung benutzen noch 450 Lastkraftwagen je Fahrtrichtung die Ortsdurchfahrt.

Mit dem ausschreibungsreifen Plan könne mit dem Bau des Kreisverkehrsplatzes Mitte August begonnen werden, so Landschaftsarchitekt Michael Schneider. Im Frühjahr 2017 werde die Bauphase des Dorfplatzes und der Parkplätze begonnen, da der Dorfplatz während des KVP-Baus als Umleitungsstrecke diene.

Förderprogramm zu Beseitigung von Leerständen

Der Gemeinderat hat weiterhin einstimmig beschlossen, das kommunale Förderprogramm für die Innenentwicklung in einer Einwohnerversammlung und in Ortsteilversammlungen den Bürgern vorzustellen und mit allen Bürgern von Baulücken in Einzel- und Gesamtsprächen zuführen. Der Ausschuss für das Förderproramm, bestehend aus Bürgermeister Hans-Jürgen Osswald, den Gemeinderäten Günter Binder, Pascal Gerst, Gerold Luz, Angelika Müller, Harald Müller, Markus Seeh und Thomas Storz, hatte ein Förderprogramm entwickelt, das insbesondere auf die Beseitigung von Leerständen abziele.

Vorrangiges Ziel der kommunalen Entwicklungspolitik ist, die Kerngebiete der einzelnen Ortsteile wieder zu beleben, Leerstände zu beseitigen und Baulücken zu schließen. Allerdings könnten Baulücken nur sehr schwer mit Fördermittel geschlossen werden. Eine Förderung solle vor allem bei Kauf, Sanierung und Abriss mit Neubau für Objekt gelten, die im Innenbereich eines der im Zusammenhang bebauten Ortsteile der Gemeinde liegen. Dagegen seien Objekte in Splittersiedlungen oder Einzelobjekte im Außenbereich nicht förderungswürdig.

Eine Förderung soll auch nur für längere Zeit leer stehende Objekte gelten, um nicht den Wohnungs- und Immobilienmarkt zu beeinflussen. Eine Einwohnerversammlung wurde von den Gemeinderäten und der Verwaltung auf den Dienstag, 31. Mai, oder Mittwoch, 1. Juni, terminiert. Der Antrag von Gemeinderat Markus Seeh, für Einheimische ein gesondertes Förderprogramm aufzulegen, wurde mit großer Mehrheit abgelehnt.

Umwandlung in Wohnhaus genehmigt

Mit dem Einvernehmen für die Umwandlung eines seit Jahren leer stehenden Wohn- und Ökonomiegebäudes im Ortskern in ein Wohnhaus mit acht Wohneinheiten habe der Gemeinderat das Ziel „Wohnen im Ortskern“ erste Schritte eingeleitet. Trotz des Widerspruchs von acht Nachbarn für den Umbau könne das Einvernehmen nicht versagt werden, waren sich die Gemeinderäte einig.

Das Einvernehmen nicht erteilt hatte der Gemeinderat für die Aufstellung einer Werbetafel am Ortseingang in der Stockacher Straße.