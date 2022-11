Neuhausen ob Eck probt für den Katastrophenfall

Am Dienstagabend, 22. November, soll im Rahmen einer Übung mit Lautsprecherfahrzeugen eine Warnung der Bevölkerung in Neuhausen ob Eck zusammen mit den Ortsteilen Schwandorf und Worndorf geprobt werden. Zudem wird eine Übungs-Warnmeldung über die offizielle Warn-App „Nina“ ausgelöst.

Feuerwehren aus dem Kreis sind beteiligt

Die Warnung und Information der Bevölkerung in Gefahrensituationen nimmt einen großen Stellenwert ein, schreibt das Landratsamt Tuttlingen in einer Pressemitteilung. Die Kommunen als Ortspolizeibehörden aber auch das Landratsamt als Katastrophenschutzbehörde übernehmen vielfältige Aufgaben zur Vorbereitung und Bewältigung von sogenannten Großschadenslagen. Verschiedene Warnmittel wie Lautsprecherfahrzeuge, Sirenen, Radio oder Warn-Apps sollen sich sinnvoll ergänzen.

Die Warnübung wird von einer eigens hierfür organisierten Katastrophenschutzeinheit unter Beteiligung der Feuerwehren aus Neu-hausen ob Eck, Böttingen, Rietheim-Weilheim, Tuttlingen-Eßlingen und Möhringen ausgeführt.

Auf- und abschwellender Heulton deutet auf Gefährdung hin

Ein auf- und abschwellender Heulton der Sirene bedeutet, dass eine Gefährdung möglich ist. In diesem Fall sollte das Radio angestellt, die Warn-App Nina beobachtet und die Anweisungen der Behörden beachtet werden. Damit die Warnmeldung noch weiter verbreitet werden kann, ist es wichtig, auch die Nachbarschaft zu informieren, teilt das Landratsamt weiter mit.

Am 8. Dezember findet dann ein bundesweiter Warntag statt. Bund und Länder sowie die teilnehmenden Kreise, kreisfreien Städte und Gemeinden erproben an diesem Aktionstag gemeinsam ihre Warnmittel. Ziel dabei ist, sowohl die Warnmittel zu überprüfen und die entsprechenden Abläufe zu testen als auch die Bürgerinnen und Bürger für das Thema Warnung zu sensibilisieren. Der Landkreis Tuttlingen beteiligt sich ebenfalls am bundesweiten Warntag.