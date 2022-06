Neuhausen ob Eck läuft beim Run & Fun in Tuttlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 25. Juni gingen 39 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus Neuhausen erstmals unter der Vereinskooperation SAV/TSV an den Start. Seit April trainierten die Kinder und Jugendlichen einmal die Woche für eine erfolgreiche Teilnahme. Trotz der bereits am Morgen herrschenden warmen Temperaturen bewältigten alle teilnehmenden Kinder und Jugendliche die Distanz von 500 m, 139 0m, 2780 m oder der Business Staffel über fünfmal 1390 m erfolgreich.

Wir gratulieren Thea Hepfer zum 7. Platz (Jahrgang 2017, 500 m), Stanislav Schneider zum 5. Platz (Jahrgang 2014, 1390 m), Jakob Storz zum 7. Platz (Jahrgang 2013, 1390 m) und allen anderen teilnehmenden Kindern und Jugendlichen zu ihrer erfolgreichen Teilnahme und grandiosen Leistung.

Außerdem gratulieren wir den Trainern Andreas Klauß für den 3. Platz in seiner Altersklasse und Pamela Braun für den 9. Platz in ihrer Altersklasse sowie Stefanie Kuppel für den 5. Platz in ihrer Altersklasse über die Distanz von 5000 m. Ebenfalls gratulieren wir auch der Marathon Staffel „Vier Asse trumpfen auf“ (Andreas Klauß, David Hensler, Iris Bertsche, Elisa Ziegler), die einen tollen 5. Platz erreichten.

Die Organisatoren und Trainer Andreas Klauß und Pamela Braun bedanken sich bei den Eltern und Betreuern Stefanie Kuppel und Annemarie Seeh recht herzlich für die Unterstützung während des Trainings und auch am Wettkampftag, sowie bei der Bäckerei Thomas Wölki für die gesponserten T-Shirts. Es war ein rundum gelungenes Event, das sehr gut organisiert war und auch nach zwei Jahren coronabedingter Pause nichts an seiner Faszination für Teilnehmer und Zuschauer einbüßen musste. Wir hoffen, wir sehen uns nächstes Jahr wieder.