Ein unbekannter Täter ist am Mittwoch in den frühen Morgenstunden in ein Firmengebäude in der Carl-Benz-Straße eingedrungen. Der Täter stemmte mit einem Werkzeug ein Fenster auf und verschaffte sich so Zutritt in die Firma. Der Einbrecher durchsuchte sämtliche Schreibtische und Schränke und entwendete letztendlich ein S-Pedelec samt Zubehör im Gesamtwert von rund 9000 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Mühlheim an der Donau unter Telefon 07463/ 9 96 10 entgegen.