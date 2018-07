„O`zapft is“ hat es am Samstag in Neuhausen geheißen. 450 Festbesucher wollten bei den „3. Neuhauser Wiesn“ original bayrische Spezialitäten verköstigen. Auch eine Wiesenkönigin wurde gewählt.

Bürgermeister Hans-Jürgen Osswald benötigte beim Fassanstich mit Unterstützung des Geschäftsführers der Hirsch-Brauerei Wurmlingen Hubert Hepfer drei Schläge, bis der Gerstensaft floss. „Ein Oktoberfest in Kleinformat“ sollte es für die Veranstalter, die Musikkapelle Neuhausen und der Schwäbische Albverein sein. Die gute Resonanz und die tolle Stimmung zeugten einmal mehr, dass die Bewohner im schwäbischen Neuhausen gleichwohl ein Volksfest in weiß-blauen Farben feiern können. Auch hatte die Volkstanzgruppe des SAV unter der Leitung von Anita Maier mit ihren Tänzen dazu beigetragen, dass es ein „Volksfest“ wurde. Bei einem Maß Helles oder Bockbier gingen die Schmankerl wie Schweinshaxen mit Kraut oder Weißwürste mit Bauernbrot weg wie warme Semmeln. Die Skilehrerinnen und Musikerinnen gaben in ihren feschen Dirndl eine gute Figur ab und bedienten die Besucher bis in die frühen Morgenstunden. Auch die von Rudolf Bosch am Radi-Stand professionell zubereiteten Rettiche fanden reißenden Absatz. Den musikalischen Auftakt machte die Stadtkapelle Fridingen unter der Leitung von Hans Schwarz mit einem breitgefächerten Repertoire der Blasmusik und Stimmungsliedern, passend zur ausgelassenen Bierzelt-Atmosphäre. Ein Höhepunkt war der Auftritt der drei Alphornbläser aus Beuren an der Aach. Für ihre Darbietungen auf dem Alphorn erhielten sie kräftigen Beifall. Bei der Wahl zur „Neuhauser Wiesen Königin“ traten zwölf junge „Madel im Wiesen-Outfit“ in den Disziplinen Büchsen- und Dartwurf, Nagel-Balken und Maßkrug-Stemmen gegeneinander an, um den Titel „Neuhauser Wiesen Königin“ zu erringen. Nach einem packenden Kopf-an Kopf-Rennen wurde Christine Gerspacher durch Matthias Ries und Helmut Schaz zur „Neuhauser Wiesen Königin“ gekürt. Als Hauptpreis erhielt die frisch gebackene Wiesenkönigin zwei Eintrittskarten für den Hirsch-Erlebniswald in Mahlstetten. Die Musikkapelle aus Wasser sorgte dafür, dass die Stimmung nicht abebbte. (wr)