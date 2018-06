Neuhausen bekommt 1,5 Millionen Euro für Regenüberlaufbecken

Die Gemeinde Neuhausen hat für den Bau eines Regenüberlaufbeckens einen Landeszuschuss von 1,524 Millionen Euro erhalten. Umweltstaatsekretär Andre Baumann übergab den Förderbescheid im Sitzungssaal an Bürgermeister Hans-Jürgen Osswald.

Osswald sagte, dass es ein einmaliges Ereignis sei, dass ein Mitglied der Landesregierung in die baden-württembergische Provinz komme, um einen Förderbescheid vor Ort zu überbringen. Umso mehr sei er stolz, dass mit der Fördermaßnahme in so stattlicher Höhe die Abwassermaßnahme nun gestemmt werden könne.

Fördersumme deckt 80 Prozent

Osswald ging auf die Abwasserbeseitigung und besondere Lage der Gemeinde mit drei Kläranlagen und den örtlichen Begebenheiten ein. Mit der Fördersumme von 80 Prozent der geplanten Kosten für das Regenüberlaufbecken könne der erste Bauabschnitt realisiert werden. Allerdings warte dann schon der zweite Bauabschnitt, der Bau eines Regenrückhaltebeckens, auf die Durchführung. Insgesamt habe die Gemeinde in den vergangenen Jahren einen achtstelligen Betrag in die Abwasserbeseitigung investiert. Ohne die Unterstützung seitens des Landes, des Regierungspräsidiums und des Landratsamtes würden diese Maßnahmen die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde übersteigen, sagte Osswald.

Umweltstaatsekretär Andre Baumann sagte, dass diese Maßnahme die Abwasserbeseitigung in der Gemeinde moderner und leistungsfähiger mache. Außerdem werde das 550 Kubikmeter große Regenüberlaufbecken sowohl die Bürger als auch die dortige Kläranlage vor Überflutungen schützen, so Baumann. Er sei überzeugt, dass sich die Problematik mit dem Klimawandel künftig noch verschärfen werde. „Die Gemeinde Neuhausen ist sich ihrer Verantwortung bewusst und geht mit den im Rahmen ihres Regen- und Abwasserkonzepts geplanten Maßnahmen einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung“ sagte Baumann.

Auch Rückhaltebecken steht an

Nach dem Bau des Regenüberlaufbeckens soll noch ein Regenrückhaltebecken mit einem Volumen von 8 000 Kubikmetern erstellt werden. Auch soll in den nächsten Jahren sukzessive ein Teil der bestehenden Abwassersammler hydraulisch vergrößert werden. Insgesamt rechne die Gemeinde mit Baukosten in Höhe von rund 6,3 Millionen Euro.

„Das Projekt ist ein gutes Beispiel dafür, dass gerade kleinere Gemeinden im ländlichen Raum oftmals an ihre finanziellen Grenzen stoßen, wenn es darum geht, ihre Abwasserbeseitigung zukunftsfähig zu machen“ meinte Baumann.

Nachdem Baumann den Förderbescheid in Höhe von 1,524 Millionen Euro übergeben hatte, stellte Immo Gerber vom Ingenieurbüro ITR das Projekt nochmals vor.