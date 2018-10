Der „Netto Marken-Discount“ in der Carl-Benz-Straße in Neuhausen ob Eck hat am Dienstag pünktlich um 7 Uhr seine Pforten geöffnet.

Nach einer Umbauphase von drei Wochen ist nach dem Treff 3000 wieder ein Nahversorger im Ort. Auf einer Fläche von knapp 800 Quadratmetern werden rund 4500 Artikel im Sortiment geführt. Täglich frische Backwaren und Brote von Alberts Backstube aus Deilingen sowie täglich frisches Obst und Gemüse ergänzen das Angebot. Und die Kunden strömten am Eröffnungstag in den Markt. Auch Bürger aus den umliegenden Teilgemeinden waren froh, dass es wieder ein Nahversorger in Neuhausen ob Eck gibt. Mit Rosen und Rabatten wurden die Kunden von den Angestellten begrüßt.