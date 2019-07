Die Pfarrgemeinde hat das Kirchenpatrozinium zu Ehren des Heiligen Ulrich, Bischof von Augsburg, gefeiert. Im festlichen Gottesdienst, mitgestaltet von den Kirchenchören Schwandorf und Worndorf mit Organist Volker Nagel, hat Pfarrer Ewald Billharz vier neue Ministranten für den Dienst am Altar aufgenommen. Luisa Rebholz, Paul Winter, Ina Niebel und Carolin Beck (von links) durften nun zum ersten Mal ministrieren. Jannik Rohbausch wurde aus dem Ministrantendienst verabschiedet. Die Gruppe mit 20 Ministrantinnen und Ministranten verrichtet ihren Dienst in der Pfarrkirche in Oberschwandorf, der Filialkirche in Unterschwandorf und in der Kapelle in Holzach.