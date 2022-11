Naturfreundegruppe erweitert die Vereinsführung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Naturfreundegruppe Schwandorf/Gallmannsweil hat die Vereinsführung neu aufgestellt und sich für die Zukunft auf drei Vereinsvertreter festgelegt. Für diese Regularien hat sich die Mitgliederversammlung in einer Satzungsänderung ausgesprochen.

Der bisherige Vorsitzende Hartmut Jäger und sein Stellvertreter Markus Gitschier haben nach fünf Jahren ihre Ämter zur Verfügung gestellt. Die Mitglieder der gut besuchten Versammlung wählten Thomas Jäger, Klaus Reichle und Carina Frick zu gleichberechtigten Vorsitzenden, die die Arbeit der Vereinsführung untereinander absprechen und dann die Aufgaben verteilen. Fest steht bereits, dass sich Carina Frick speziell um die jugendlichen Mitglieder aus den Familien kümmert. Durch Wiederwahl wurden Schriftführerin Silvia Niebel und Kassiererin Stefanie Rebholz bestätigt. In die weitere Vorstandschaft wurden die Beisitzer Thomas Kabisreiter in der Nachfolge von Timo Niebel und Luzia Jäger für den bisherigen Beisitzer Thomas Jäger gewählt. Als Kassenprüfer fungiert Ralf Kästle und Gregor Fischer.

Die erste Auflage des begehbaren Adventskalenders fand im vergangenen Jahr trotz Einschränkungen durch Coronavorgaben in der Einwohnerschaft große Akzeptanz. Die Neuauflage in der kommenden Advents- und Weihnachtszeit vom 1. Dezember bis 1. Januar soll nun mit Attraktionen nach persönlichen Vorstellungen belebt werden, die für kleine Überraschungen sorgen. Es gibt noch freie Tage zur Auswahl. Informationen und Terminvergabe durch Luzia Jäger (Telefon 920198), Silvia Niebel (939073) oder Stefanie Rebholz (9369955). Die Naturfreunde zeigen sich in der Pflege und Unterhaltung der Ruhebänke an den Spazier- und Wanderwegen verantwortlich. So wurden dieses Jahr vor Ostern die Ruhebänke für einen Osterspaziergang geschmückt.