Nachwuchskicker wählen ihren Jugendleiter wieder

Die Jugendabteilung des FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen hat sich zur Jugendversammlung im Sportheim getroffen. Hier waren die Jugendbetreuer mit Jugendleiter Günter Kohli nahezu unter sich, denn nur neun Jugendspieler hatten sich eingefunden. Einstimmig erfolgte die Wiederwahl von Kohli und Elternvertreter Johann Reutebuch. Kassier Thomas Bastian informierte über die finanziellen Verhältnisse. Ortsvorsteher Andreas König lobte die Arbeit der Jugendabteilung mit dem engagierten ehrenamtlichen Team.

Seit acht Jahren besteht die Spielgemeinschaft im Jugendbereich mit den vier Fußballvereinen, FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen (FC SWN), SC Buchheim/Altheim/Thalheim (SC B.A.T.), SV Boll/Krumbach/Bietingen (SV BKB) und SV Gallmannsweil. Durch diesen Zusammenschluss können nahezu 200 Jugendliche in altersgerechten Mannschaften von den D- bis zu den A-Junioren Fußball spielen. Bei den jüngeren Altersgruppen Bambini bis E-Junioren stellen die Vereine eigenständige Mannschaften. Für die Gesamtorganisation ist ein großer Stab von ehrenamtlichen Betreuern erforderlich, Trainingsgelegenheiten und Sportplätze für den Spielbetrieb müssen koordiniert werden. Kohli hat hier jahrelange Erfahrung. Je nach Spielerzahl ist ein Verein für die jeweilige Altersgruppe federführend.

Sportliche Erfolge waren in der vergangenen Saison zu verzeichnen: Durch das bessere Torverhältnis sicherten sich die A-Junioren den Verbleib in der Bezirksliga, die C-Junioren C I haben in der Relegation der Zweitplatzierten den Aufstieg in die Bezirksliga erreicht. Für die D-Juniorinnen werden weitere Spielerinnen gerne aufgenommen. Durch eigene Veranstaltungen, wie Jugendturnier und Hallenspieltage, Papier- und Altmetallsammlungen, finanziert sich die Jugendabteilung des FC SWN nahezu selbst. Im Freizeitangebot steht die Teilnahme am internationalen Fußballturnier in Spanien und am Jugendturnier in Botnang. Vom 5. bis 7. September richtet die Jugendabteilung das jährliche Jugendturnier auf dem Sportgelände in Worndorf aus. Das Sommerfest der Spielgemeinschaft findet am 3. August in Buchheim statt.