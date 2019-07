30 Stunden im Einsatz sind die Jugendfeuerwehren aus Neuhausen, Emmingen und Liptingen beim achten gemeinsamen Probewochenende gewesen. Alles in allem sei das Wochenende ein voller Erfolg gewesen, bei dem die Zusammenarbeit zwischen den Jugendfeuerwehren weiter gestärkt worden sei, so das Fazit der Organisatoren in einer Pressemitteilung.

Als am Samstag gegen 11 Uhr das erste Mal der Alarm im Feuerwehrhaus in Liptingen zu hören war, wurde es für die Jugendlichen ernst. In vier gemischten Gruppen mussten über das Wochenende verteilt verschiedene Einsatzszenarien abgearbeitet werden. So konnten neben zahlreichen Bränden auch Verkehrsunfälle und die Suche nach vermissten Personen erfolgreich bewältigt werden. Zwischen den Einsätzen wurde fleißig geprobt und die feuerwehrtechnische Ausbildung der Jugendlichen gefördert. So wurde beispielsweise ein umgekippter Wagen abgestützt, und ein vernebelter Raum musste nach Gegenständen abgesucht werden.

Neben den vielen Einsätzen und Übungen kam die Kameradschaft nicht zu kurz, und so lernten sich die Abteilungen untereinander bei Spiel und Spaß besser kennen. Das Highlight des ersten Tags war ein Realfeuer am Skihang in Neuhausen, bei dem neben der Brandbekämpfung der komplette Skihang nach einer vermissten Person abgesucht wurde. Als kurz nach Mitternacht das Feuer gelöscht und die vermisste Person wieder aufgetaucht war, ging es zurück ins Nachtlager nach Liptingen.

Nach einer kurzen Nacht und einer Stärkung beim Frühstück wurde laut Mitteilung das Feuerwehrhaus auf Vordermann gebracht, bevor am Sonntag weitere Einsätze folgten. So gab es auch am zweiten Tag trotz der heißen Temperaturen keine Verschnaufpause für die Teilnehmer.

Abschluss des Probewochenendes war ein angenommener Großbrand in der Zimmereihalle der Firma Holzbau Kupferschmid mit einer verletzten Person. Unter den Augen von zahlreichen Zuschauern konnten die Jugendlichen ihr Können unter Beweis stellen und das Wochenende mit einer erfolgreichen Übung abschließen. Kurz vor dem Kommando „Wasser halt“ wurde jedoch die Gelegenheit genutzt und eine Wasserschlacht brach unter den Augen der Eltern und aktiven Kameraden der Einsatzabteilungen aus, bei der auch die Betreuer nicht trocken davon kamen. Nach der wohlverdienten Abkühlung hieß es nach knapp 30 Stunden voller Einsatz, Action und Spaß, Abschied nehmen.