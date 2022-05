Nachwuchs gewinnen und fördern

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Jahreshauptversammlung der Musikkapelle Neuhausen bezeichnete der erste Vorsitzende Uwe Schaz die zurückliegenden beiden Jahre als schwierige Zeit, bei der aber der Zusammenhalt hervorragend war. Die Corona-Pandemie hatte das aktive Vereinsleben in der Musikkapelle Neuhausen nahezu lahmgelegt. Dirigent Oliver Schulz kündigte an, zum Jahresende den Taktstock an jüngere Hände übergeben zu wollen. Allerdings sei er bereit, das Jubiläumskonzert zum 125-jährigen Jubiläum im ersten Halbjahr 2023 noch zu leiten und vorzubereiten. Nach 25 Jahren als Dirigent sei dann aber endgültig Schluss.

Bei den Wahlen wurde die gesamte Vorstandschaft gewählt, allerdings mit unterschiedlichen Zeiträumen. Der Vorsitzende Uwe Schaz (zwei Jahre), der zweite Vorsitzende Hubert Hepfer (zwei Jahre), Kassiererin Bärbel Laub (zwei Jahre), Schriftführerin Sina Höfs (ein Jahr) und Jugendleiterin Linda Storz (ein Jahr).

Kassiererin Bärbel Laub präsentierte in ihrem Kassenbericht trotz fehlender Einnahmen ein positives Guthaben. Dies führte sie auf den Corona-Zuschuss der Gemeinde und des Blasmusikverbandes sowie der Verzicht der Übungsleiterpauschale des Dirigenten zurück. Schriftführerin Sina Höfs gab die die Zahl von 72 aktiven und sechs Ehrenmitgliedern bekannt. Jugenddirigentin Isabell Fecht berichtete, dass die Kids-Band aufgelöst und die Kinder in die Jugendkapelle integriert wurden. Jugendleiterin Linda Storz berichtet von elf Kinder, die sich in Ausbildung befänden und von 15 Jugendlichen in der Jugendkapelle. Die Nachwuchsgewinnung und Förderung bleibe weiterhin ein wichtiges Anliegen. Dirigent Oliver Schulz, der seit nunmehr 24 Jahren das Orchester leitet, gab zum Ende seiner Dirigentenzeit 2023 die Devise aus, nochmals gemeinsam ein tolles Konzert auf die Beine zu stellen.

Bürgermeisterin Marina Jung entgegnete, dass es ein schweres Los sei, Kinder und Jugendliche zur Musik zu bewegen. Mit der Corona-Prämie wollte die Gemeinde die Vereine unterstützen. „Machen Sie so weiter“, gab Jung den Vereinsmitgliedern auf den Weg.

Mit Hoffnung und Vorfreude will der Verein gemeinsam wieder Fahrt aufnehmen und das Sommerfest und das Jahreskonzert sind dabei fest eingeplant.