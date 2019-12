Nach sechseinhalb Jahren verlässt Almut Grüner das Freilichtmuseum

Zum Saisonauftakt gibt es wohl einen neuen Leiter

Almut Grüner, die bisherige Leiterin des Freilichtmuseums in Neuhausen ob Eck, wird die Einrichtung zum Ende des Jahres verlassen. Das Landratsamt Tuttlingen, als Träger des Museums, hat die Stelle als Leiter des Freilichtmuseums in KW 41 in Printmedien, dem Staatsanzeiger und online auf verschiedenen Portalen ausgeschrieben, berichtet Julia Hager, Pressesprecherin des Landratsamts auf Nachfrage unserer Zeitung.

Die Bewerbungsfrist war am 3. November. „Die Bewerbungsfrist ist inzwischen abgelaufen und wurde auch nicht verlängert. Die Bewerberlage war gut, so dass davon auszugehen ist, dass die neue Leiterin/der neue Leiter am 12. Dezember 2019 in der Sitzung des Kreistags gewählt werden kann“, schreibt Hager weiter. Derzeit geht das Landratsamt davon aus, dass die Stelle zum Saisonauftakt wieder besetzt sein wird.