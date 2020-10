Nach Eklat im Gemeinderat: So geht es in puncto neuem Ortsvorsteher weiter

Der Unterschied zwischen Wahlen und Abstimmungen

Eine Wahl, vor allem, wenn es um Personalentscheidungen geht, wird in der Regel geheim abgehalten, wie Stefan Helbig, Erster Landesbeamter, erklärt. Das soll dazu dienen, dass unbefangen miteinander umgegangen werden kann, führt Helbig den Hintergrund aus. In Paragraf 37 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, der die Beschlussfassung regelt, heißt es in Absatz sieben dazu: „Wahlen werden geheim mit Stimmzetteln vorgenommen; es kann offen gewählt werden, wenn kein Mitglied widerspricht. Der Bürgermeister hat Stimmrecht. (...) Steht nur ein Bewerber zur Wahl und erreicht dieser nicht mehr als die Hälfte der Stimmen der anwesenden Stimmberechtigten, findet ein zweiter Wahlgang statt; auch im zweiten Wahlgang ist mehr als die Hälfte der Stimmen der anwesenden Stimmberechtigten erforderlich. Der zweite Wahlgang soll frühestens eine Woche nach dem ersten Wahlgang durchgeführt werden. Über die Ernennung und Einstellung von Gemeindebediensteten ist durch Wahl Beschluss zu fassen; das Gleiche gilt für die nicht nur vorübergehende Übertragung einer höher bewerteten Tätigkeit bei einem Arbeitnehmer.“

Anders sehe das bei einer Abstimmung aus, die beispielsweise bei Sachthemen zum Tragen kommt. „Dort wird grundsätzlich offen abgestimmt“, sagt Helbig. Eine Mehrheit sei bei einer Abstimmung beispielsweise dann erreicht, wenn eines von 20 Mitgliedern für ein Projekt stimmt und sich die restlichen 19 enthalten. Während sich Absatz sieben des Paragrafen mit der Wahl befasst, regelt Absatz sechs das Thema Abstimmungen: „Der Gemeinderat stimmt in der Regel offen ab. Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Der Bürgermeister hat Stimmrecht; bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt.“