Nach 27 Jahren hört Irmgard Schmid bei den Landfrauen auf

Die Landfrauen von Worndorf haben in der Jahresversammlung ihr bisheriges Vorstandsteam – aus drei Personen bestehend – nicht mehr voll besetzen können. Irmgard Schmid stellte ihr Amt nach 27-jähriger Arbeit in der Vorstandschaft zur Verfügung.

„Ich möchte künftig als Mitglied mitarbeiten“, sagte sie. Seit fünf Jahren war sie die Sprecherin im Dreier-Gremium, als damals die Verantwortung der Vereinsführung auf mehrere Schultern verteilt wurde. Bei ihr „liefen die Fäden zusammen“.

Junge Frauen fehlen bei den Landfrauen

Dass es um die Nachfolge nicht einfach sein wird, das hat sich schon in der Vorbereitung zur Versammlung abgezeichnet. Aus dem Vorstandsteam wurden Irina Rebholz und Inge Keller einstimmig wiedergewählt. Susi Möll übernimmt das Amt der Kassenprüferin von Sonja Wunderlich. Ortsvorsteher Andreas König fungierte als Wahlleiter, unterbrach die Wahlhandlung in der Nachfolge Schmid zur weiteren Aussprache und appellierte an das Vereinsleben in der Dorfgemeinschaft.

Aus den Reihen der 23 anwesenden Frauen zeichnete sich keine Bewerberin ab. Bemängelt wurde auch das Fehlen von jüngeren Frauen, welche ein solches Amt übernehmen könnten. Ein weiteres Handikap ist die Vorgabe des Landesverbandes mit einer Altersgrenze von 65 Jahren für das aktive Vorstandsteam. Somit bleibt die dritte Position momentan unbesetzt.

Aufgabe der Vorstandschaft ist es nun, dieses „Dreierteam“ wieder zu komplettieren. Obwohl die Frauen künftig etwas kürzer treten wollen, finden sich im Jahresplan 2019 wieder tolle Angebote. Den gemeinsamen Dorfhock mit dem Musikverein haben sie abgesagt, was vom Musikvereinsvorsitzenden Jürgen Kohli bedauert wurde. Die Teilnahme am örtlichen Fastnachtsumzug ist noch ungewiss. Der nächste Vortragsabend mit Karina Stengelin vom Landfrauenverband findet am Freitag, 23. November, statt.

Herzliche Worte des Dankes verbunden mit einem Blumenstrauß richtete Inge Keller an Irmgard Schmid für die 27 Jahre verantwortungsvolle Arbeit bei den Worndorfer Landfrauen.