Nach Öffnung des Campus Galli: Wie sieht die Perspektive für das Freilichtmuseum in Neuhausen ob Eck aus?

Die Sieben im Süden:

Als die Sieben im Süden bezeichnen sich sieben regionale, ländliche Freilichtmuseen Baden-Württembergs, die in einer Arbeits- und Werbegemeinschaft zusammenarbeiten. Neben dem Freilichtmuseum in Neuhausen ob Eck gehören dazu auch die Vogtsbauernhöfe in Gutach, das Bauernhaus-Museum Wolfegg, das Freilichtmuseum Beuren, das Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen in Schwäbisch Hall sowie das Odenwälder Freilandmuseum in Walldürn.