Musikverein Schwandorf begeistert beim Jahreskonzert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Musikverein Schwandorf hat nach dreijähriger Unterbrechung ein Konzert im bis auf den letzten Platz gefüllten Bürgersaal gegeben. Vorsitzender Joachim Kellhofer begrüßte neben Bürgermeisterin Marina Jung und Ortsvorsteher Günter Binder auch Mitglieder anderer Vereine, Ehrenmitglieder sowie Gemeinde- und Ortschaftsräte.

Den Aktiven war die Freude anzumerken, endlich ohne Einschränkungen wieder auftreten und damit den Zuhörern wieder einen musikalischen Hochgenuss bieten zu können. Alina Schober moderierte humorvoll das vielfältige Programm. Das Orchester unter der Leitung von Karl Schwegler begann mit „So schön ist Blasmusik“ als Symbol für die Verbindung zwischen Volks- und Blasmusik. Danach wechselten die 38 Musikerinnen und Musiker in die Sparte Filmmusik.

Mit „The Greatest Showman“ präsentierte das Orchester eine US-amerikanische Filmbiografie über den Zirkuspionier Barnum. Nachdem das Alphorn auf der Bühne platziert war, glänzte Walter Muttscheller mit einem mitreißenden Alphornsolo beim „Alphornzauber-Erinnerungen an Altrei“. Nach dem begeisterten Sonderapplaus gab Muttscheller noch eine Zugabe. Das nächste Stück „Burgfelsen-Polka“ soll an das närrische Fastnachtsgeschehen in Schwandorf erinnern.

Die Noten wurden vom Ortsvorsteher Günter Binder gespendet und die Neukomposition nutzen die Verantwortlichen des Musikvereins, um durch Johannes Steppacher als Verbandspräsident des Blasmusikverbandes Hegau-Bodensee zahlreiche Mitglieder des Orchesters zu ehren.

Für ihre aktive Tätigkeit wurden Leonie Kästle (zehn Jahre), Tobias Amann, Markus Klotz und Kerstin Schmid (20 Jahre) und Simone Greinacher, Heinz Rebholz, Joachim Kellhofer, Benjamin Lehmann und Manuel Muttscheller für 25 Jahre mit der Ehrennadel in Silber sowohl vom Bund Deutscher Blasmusikverbände (BDB) als auch vom Blasmusikverband Hegau-Bodensee (BHB) nebst Urkunde geehrt. Für 30 Jahre aktive Tätigkeit erhielt Ilona Müller die BHB-Ehrennadel in Gold nebst Urkunde. Christoph Mülherr erhielt für zehnjährige Tätigkeit als Jugendvorsitzender die BHB-Verdienstnadel in Bronze nebst Urkunde. Nachdem der Ehrenmarsch „Deutschmeister-Regiments-Marsch“ erklungen war, erhielten die Geehrten noch ein Geschenk.

Für das leibliche Wohl der Gäste waren die Feuerwehrkameraden der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Schwandorf verantwortlich.