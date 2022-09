Museumsfest für Groß und Klein

Es ist endlich wieder angerichtet: Vom Bauern- und Handwerkermarkt über Hausschlachtung, Jahrmarktvergnügen und großem Festzelt! Zur Neuhauser Kirbe im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck am Wochenende 1. bis 3. Oktober leben viele Traditionen wieder auf. Und aufgrund des Feiertages feiern die Besucher in diesem Jahr sogar drei Tage lang, kündigen die Veranstalter in einem Schreiben an.

Los geht es am Samstag, 1. Oktober, bereits ab 9 Uhr mit einem Antiquitätenmarkt. Hier gibt es allerlei „Kunst und Krempel“. Ab 11 Uhr wird dann traditionell die Sau geschlachtet, ein erfahrener Metzgermeister steht Rede und Antwort zur Herstellung von Wurst- und Fleischprodukten. Und auch für die kleinen Besucher wird viel geboten: ab 11 Uhr wird gehext, gekaspert, gezaubert, getanzt, gespielt und gebastelt. Hexe Raija verhext das Museum, im Zirkus Liberta zeigen tierische Helden was sie alles können und die Sideshow Charlatans verzaubern ihr Publikum. Und auch das Kasperle aus Dotternhausen freut sich wieder auf seinen Auftritt. Zudem können Drachen gebaut, Rübengeister geschnitzt, Tiere getöpfert und Taschen bedruckt werden. Und auf der historischen Museumsschiffschaukel kann man sich in aufregende Höhen schwingen.

Ein Höhepunkt ist am Sonntag, 2. Oktober, der große Bauern- und Handwerkermarkt. Im ganzen Gelände verteilt zeigen Handwerker, wie früher gewebt, gedrechselt, genäht oder geschnitzt wurde. Sie lassen sich alle gerne über die Schulter schauen und geben ihr Wissen an Interessierte weiter. Zudem erwartet die Besucherinnen und Besucher ein historischer Jahrmarkt mit Fahrgeschäften, Schaustellern und alten Spielen samt Festzeltbetrieb. Ob Scheibenschießen, Kirmesorgel oder der traditionelle Hammellauf, viele alte Kirbetraditionen lassen sich an diesem Tag entdecken. Und der historische Fotograf Peter Michels schießt gerne die passenden Erinnerungsfotos.

Am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, steht der nachhaltige Genuss ganz im Mittelpunkt: Gemeinsam mit dem Fairtrade-Landkreis Tuttlingen und dem Forum Ernährung am Landwirtschaftsamt Tuttlingen zeigt das Freilichtmuseum mit Ausstellern und regionalen Produkten, wie eine nachhaltige Ernährung mit Genuss und Freude heute möglich ist.

Kinder bis zehn Jahre haben freien Eintritt, Jugendliche (elf bis 16 Jahre) zahlen zwei Euro und Erwachsene 8,50 Euro. Online-Ticket können unter www.shop.freilichtmuseum-neuhausen.de gebucht werden, um die Wartezeit zu verkürzen.