Mitmach-Sommer im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck geht weiter

Ob tonen, Windlichter basteln oder Bänder flechten – der Mitmach-Sommer im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck ist wieder in vollem Gange, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Immer mittwochs bis sonntags gibt es von 11 bis 16 Uhr ein vielfältiges Ferienprogramm zum Mitmachen, heißt es in dem Schreiben. Selbstverständlich, so steht es in der Mitteilung, findet alles unter Beachtung der aktuellen Corona-Sicherheitsmaßnahmen statt. Die Teilnahme an diesen Projekten ist ohne Voranmeldung möglich, für Material kann jeweils ein kleiner Unkostenbeitrag erhoben werden.

Wie wird eigentlich aus einem Schaf ein Wollknäuel? Diese Frage beantworten die Woll-Expertinnen Biggi Hunger und Dunja Harenberg. Von Freitag bis Sonntag, 14. bis 16. August, zeigen sie zwischen 13 und 17 Uhr die Aufarbeitung von Rohwolle und färben mit Naturfarben. Ob spinnen oder kadieren, alles wird gezeigt. Jeder edle Ritter und jedes edle Burgfräulein braucht ein ordentliches Reittier. Warum also nicht selber basteln? Am Freitag, 21. August, können Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren zwischen 14 und 17 Uhr gemeinsam Steckenpferde bauen. Achtung: Aufgrund der aktuellen Situation müssen die Kinder gemeinsam mit einem Erwachsenen an dem Kurs teilnehmen. Mit viel Phantasie wird so ein Stecken zum edlen Ross, auf dem feuerspeiende Drachen bekämpft werden können. Und Steckenpferde sind keine neue Erfindung: Schon in der Antike waren sie als Spielzeug bekannt und im Mittelalter versuchte die katholische Kirche die Pferdle zu verbieten, da sie bei heidnischen Ritualen Verwendung fanden. Das Steckenpferd war also nicht nur Spielzeug, sondern auch Kultgegenstand oder sogar Requisite für traditionelle Bräuche. Der Kurs kostet inklusive Material und Eintritt 15 Euro, Interessierte können laut der Mitteilung gerne alten Modeschmuck und bunte Wolle zur Verzierung der Pferdle mitbringen.