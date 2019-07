Eck (sz) - Bald ist es soweit, die Sommerferien stehen vor der Tür. Und mit den Ferien beginnt auch wieder der Mitmach-Sommer im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck: bei verschiedensten Spiel- und Bastelaktionen kann im Museum der Kreativität freien Lauf gelassen werden. Ob Tiere töpfern, Pfeil und Bogen bauen oder Stockbrot backen – zwischen dem 31. Juli und dem 7. September gibt es immer mittwochs bis sonntags von 11 bis 16 Uhr ein vielfältiges Ferienprogramm zum Mitmachen. Die Teilnahme an diesen Projekten ist ohne Voranmeldung möglich, für Material kann jeweils ein kleiner Unkostenbeitrag von 1 bis 2,50 Euro erhoben werden.

Auch in Kursen können Kinder alte Handwerke erlernen: Gemeinsam mit Korbflechterin Susanne Hafner stellen Kinder ab neun Jahre am Freitag, den 2. August, zwischen 14 und 17 Uhr kleine Körble selbst her.

Stadt, Land, Dorf: am Mittwoch und Donnerstag, 7. und 8. August, beschäftigen sich die Kinder ab acht Jahren mit dem Dorfleben früher. Jeweils zwischen 9 und 12 Uhr erfahren die Kinder, wie die Menschen vor über 100 Jahren in einem Dorf gelebt haben und was dort nicht fehlen durfte. Die Kursgebühr beträgt für beide Tag 40 Euro (inklusive Material).

Am Mittwoch, 14. August, werden zwischen 14 und 16.30 Uhr Steckenpferde selbst gebaut. Der Kurs ist für Kinder ab acht Jahre, die Gebühr beträgt 20 Euro inklusive Materialkosten. Gegen Ende der Ferien heißt es dann: Film ab! Am Donnerstag und Freitag, 22. und 23. August, können Kinder und Jugendliche ab acht Jahre selbst Trickfilme machen. Der Kurs ist jeweils von 9 bis 13 Uhr, die Teilnahme kostet für beide Tage 55 Euro(inklusive Material). Für die Kurse ist eine Anmeldung unter 07461 / 926 32 04 erforderlich.

Märchentag

Ein Highlight in den Sommerferien ist wieder der Märchentag am Sonntag, 11. August. Alle Kinder (und die Erwachsenen) sind eingeladen, verkleidet ins Museum zu kommen. Dann können die kleinen Prinzessinnen, Ritter, Hexen und Zauberer das Museum in eine Märchenwelt verwandeln. Dabei hilft bestimmt auch die Hexe Raija, die die Kinder in ihren Bann zieht. Märchenerzähler nehmen die Zuhörer mit in geheimnisvolle Welten, und im gesamten Museumsgelände gibt es wahrhaft märchenhaftes zu entdecken.

Am Sonntag, 25. August, können die ganz Kleinen das Museum neu entdecken. Die Familienführung für alle startet um 15 Uhr. Am Freitag, 6. September, geht es um 15 Uhr mit der Führung „Komm, sing mit!“ musikalisch durch das Museum. Bei der Tour durch das Museum werden fast vergessene Kinder- und Volkslieder gesungen. Diese Führungen sind für alle Besucher offen, zu zahlen ist der Museumeintritt, Kinder bis 16 Jahre sind frei. Anmeldung unter 07461 / 926 32 04 erwünscht.

Auf historische Pfade begeben sich die Kinder an den Waschz(a)uber-Tagen am 28. und 29. August . Sie waschen Wäsche wie früher, nämlich mit dem Waschbrett und Naturseife, und lernen die verschiedenen Arbeiten rund ums Wäschewaschen kennen. Ohne Strom, dafür mit der eigenen Energie. Bereits am am 18. und 19. August, wird im Museum gesponnen, gefärbt und gewaschen: „Vom Schaf zur Wolle“ zeigt den gesamten Entstehungsprozess eines Wollknäuels.

Das gesamte Programm ist abrufbar unter www.freilichtmuseum-neuhausen.de/veranstaltungen/ferienprogramm-2019. Anmeldungen, Infos und Rückfragen unter info@freilichtmuseum-neuhausen.de oder 07461 / 926 32 04.