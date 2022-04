Mit Singen und Schmiedehammer in den Frühling

Im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck stehen Frühlingslieder, ein Schmiedekurs und eine Kaufhaus Pfeiffer-Führung auf dem Terminplan.

Hier springen die Funken über

Der Schmied galt in den Dörfern früher als einer der wichtigsten Handwerker. Aber Schmiede lebten auch gefährlich: Feuer und heiße Funken gehörten zu ihrer Arbeit. In dem Kurs „Auf Thors Spuren – Schmieden“ am Samstag, 30. April, lernen große und kleine Besucherinnen und Besucher den grundlegenden Umgang mit Hammer und Amboss und starten selbst in der Dorfschmiede erste Schmiedeversuche. Auch die verschiedenen Techniken wie Breiten, Strecken oder Drehen werden beim Schmieden von Brieföffnern oder Schlüsselanhängern angewendet.

Der Kurs für Erwachsene findet von 9 bis 13 Uhr statt, Kinder ab 8 Jahre schmieden von 13.30 bis 17 Uhr. Die Kursgebühren liegen, inklusive Material und Eintritt, bei 60 Euro pro Person / Team. Aus Sicherheitsgründen dürfen Kinder nur in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. Wichtig sind feste Lederschuhe (auf keinen Fall Turnschuhe) und langärmelige Baumwollkleidung. Wer mag und hat, kann Gegenstände zum Umschmieden und Handschuhe mitbringen. Eine Anmeldung unter www.shop.freilichtmuseum-neuhausen.de ist erforderlich.

Singend in den Frühling

Gmit der Gesangspädagogin Biggi Hunger können die Besucherinnen und Besucher am Sonntag, 1. Mai, singend den Frühling begrüßen. Ob „Alle Vögel sind schon da“ oder „Winter ade, Scheiden tut weh“, heute wird um 13 Uhr und um 16 Uhr gemeinsam der Frühling besungen.

Das Kaufhaus Pfeiffer: Ein Haus erzählt Geschichte

Das Kaufhaus aus Stetten am kalten Markt ist ein Kleinod im Museum. Am Sonntag, 1. Mai, kann es ab 10.30 Uhr bei einer offenen Führung neu entdeckt werden. Das interessante Gebäude und die originale Ladeneinrichtung mit dem Warenangebot sind einzigartig. Während dieser Führung durch das Kaufhaus Pfeiffer erfährt man mehr über die Hausgeschichte, über das Leben der Bewohner sowie das immense Warensortiment, von Persil über Maggi bis hin zur Feinstrumpfhose. Ab dem 29. Mai öffnet die neue Ausstellung „Triumph bleibt im Karton! – Werbegrafik im Kaufhaus Pfeiffer“.