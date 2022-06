Mit Pferdestärken durch das Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck

Ob Kraft, Ausdauer oder auch Eleganz, Kaltblutpferde haben viele verschiedene Eigenschaften. Am Sonntag, 10. Juli, zeigen sie beim Großen Fuhrmannstag im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck ihr ganzes Können.

Im Mittelpunkt stehen die drei großen Wettbewerbe, bei denen sich die Fuhrleute mit ihren Pferden messen: das Holzrücken, die Zugleistung und das Hindernisfahren. Dabei präsentieren sich Fuhrmänner aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und auch in diesem Jahr ist das Freilichtmuseum wieder Teil der Baden-Württembergischen Meisterschaften im Holzrücken: die Fuhrleute aus dem ganzen Ländle müssen sich in Neuhausen ob Eck im zweiten von drei Wertungsläufen beweisen. Wer in allen drei Läufen am besten abschneidet, wird am Ende Baden-Württembergischer Meister.

Los geht es mit dem Holzrücken gegen 10.30 Uhr. Ziel ist es, dass die Pferde einen Baumstamm möglichst fehlerfrei durch den vorgegebenen Parcours ziehen. Der Wettbewerb des Holzrückens geht zurück auf die Waldarbeit mit Pferden. Beim Zugleistungswettbewerb geht es vor allem um die Kraft der Pferde. Ab 11.30 Uhr geht es darum, ein Gespann über die Distanz von 45 Metern zu ziehen. Für jede Unterbrechung werden Punkte abgezogen. Das Gewicht des Gespanns wird auf das Eigengewicht der Pferde abgestimmt, sodass gleiche Bedingungen für alle geschaffen sind. Ab 12 Uhr fahren die Gespanne mit Leiterwagen im Hindernisparcours mitten durch das Freilichtmuseum. Besondere Schwierigkeiten stellen das „rückwärts einparken“ oder am steilen Hang anhalten dar.