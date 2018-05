Mit „Feuer und Flamme“ – so hat das Projekt unter der Betreuung vom Hammerwerk Fridingen (HW) im Freilichtmuseum Neuhausen geheißen. Die Idee, Kindern das Schmiedehandwerk näher zu bringen, entstand im Schmiedelabor des Schmiedekünstlers Andreas Rimkus aus Springe.

HW-Schmied Julian Zimmermann und seine neun Mitstreiter führten den ganzen Tag an die einhundert Kinder an das alte Schmiedehandwerk heran. Geduldig warteten die Kinder, bis sie an der Reihe waren, um auf dem Amboss ihr eigenes Kunstwerk zu schmieden. Mit Schutzhose, Mantelschürze, Schmiedehandschuhen und Schutzbrille stiegen sie auf den Holzklotz neben dem Amboss.

Zwei Hämmer liegen darauf – ein kleinerer für die Kinder und ein großer für die Helfer. Sobald das Eisen im Feuer die richtige Temperatur erreicht hat, legt es der Schmied auf den Amboss und abwechselnd schlagen er und seine kleinen Helfer auf das Metall ein. „Klong, klong, klong“, scheppern die Schläge, die weit zu hören sind, bis das Metall wieder zurück ins Feuer gelegt werden muss.

Direkt am Feuer ist es sehr heiß. Die Innentemperatur eines Schmiedefeuers hat 3000 Grad. Wenn das Metall aus dem Feuer kommt, ist es 1200 Grad heiß. „Genau die richtige Temperatur, um es zu bearbeiten“, erklärte Zimmermann.

Schmieden sei nicht das bloße Draufhauen mit Kraft, sondern die rhythmisch federnden Schläge, die wirklich treffen und das Metall in Form bringen. An Konzentration, Durchhaltevermögen und Teamgeist mangelte es den Kindern nicht. Keiner der Kinder quengelte, weil ihm die Wartezeit zu lang wurde. Und so zeigten die Kinder ihre Kunstwerke wie Anhänger, Haken und Ösen stolz den Eltern.