Mit Bus und Bahn zum Southside? So kommt ihr dieses Jahr zum Festival

Noch zweimal schlafen, dann machen sich viele Festivalgänger auf zum Southside Festival. Am Wochenende werden in Neuhausen ob Eck 65 000 Musikfans erwartet. Ein Teil von ihnen reist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an. Wegen einigen Baustellen auf den Gleisen rund um Tuttlingen gibt es dabei aber einiges zu beachten.

Das Verkehrsministerium hat bereits angekündigt, dass zum Fronleichnamswochenende Zusatzzüge mit Ziel Southside Festival zum Einsatz kommen werden. Dadurch erhofft sich das Land einen Entlastungseffekt auf Gäubahn und Südbahn, denn wegen des Neun-Euro-Tickets werden am Wochenende ohnehin mehr Fahrgäste erwartet.

Dieser ist aber nicht nur in Bezug auf das Southside Festival geplant. „Das Land hat sogenannte Sonderverkehrsleistungen im Schienenpersonennahverkehr ausgeschrieben. Damit soll unabhängig von bestimmten Netzen und Strecken ein landesweit abrufbares Verkehrsangebot sichergestellt werden, mit dem auch kurzfristig auf spezielle Verkehrsbedürfnisse insbesondere im Freizeitverkehr reagiert werden kann“, wird Verkehrsminister Winfried Hermann in der Mitteilung zitiert. Der Vertrag mit der Schienenverkehrsgesellschaft mbH (SVG) mit Sitz in Horb am Neckar läuft bis 2029.

Zusatzzüge kommen von München nach Meßkirch zum Einsatz

Wie SVG-Geschäftsführer Marc Baumgartner auf Nachfrage mitteilt, werden die Zusatzzüge zwischen München und Meßkirch fahren. „Unsere Zusatzzüge verkehren mit einer Diesellokomotive. Wir haben circa 500 Sitzplätze.“ Am Donnerstag, 16. Juni, startet der SVG-Zug um 10.42 Uhr am Münchner Hauptbahnhof und kommt um 14.30 Uhr in Meßkirch an. Zwischenhalte sind in Augsburg, 12.30 Uhr, Ulm, 12.30 Uhr, Biberach (Riß), 12.57 Uhr, Aulendorf, 13.21 Uhr, und Mengen, 13.52 Uhr, vorgesehen. Von Meßkirch aus fahren kostenfreie Shuttlebusse direkt zum Festivalgelände, teilt der Veranstalter mit.

Ein weiterer Zusatzzug der SVG wird am Sonntag, 19. Juni, von Tuttlingen, 20.45 Uhr, über Sigmaringen, 21.34 Uhr, bis Ulm, 22.55 Uhr, angeboten. Der Abbringerzug nach Festivalende wird in den Morgenstunden des Montags fahren. Abfahrt in Meßkirch ist um 4.45 Uhr, Endhalt ist München um 8.57 Uhr.

Shuttlebusse fahren von Tuttlingen, Rottweil und Singen

Soweit zum Schienenverkehr. Rund um Tuttlingen ist die Lage derzeit eine andere. Auf den Strecke zwischen Rottweil und Tuttlingen sowie Konstanz und Immendingen ist derzeit Schienenersatzverkehr angesagt.

„Seitens des Veranstalters heißt es an die Festivalbesucher gerichtet: „Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir euch die Bahnanreise so entspannt wie möglich gestalten können. Wir lassen deshalb für euch etliche Shuttlebusse aus diversen Himmelsrichtungen direkt zum Southside Festival fahren, um euch Wartezeiten und aufwändige Umstiege zu ersparen.“ Konkret gemeint sind damit Singen, Rottweil und Tuttlingen.

Soll heißen: Besucher aus Richtung Stuttgart können bis zum Bahnhof in Rottweil fahren. Am Donnerstag fahren von 9 bis 19 Uhr und am Freitag von 9 bis 16 Uhr regelmäßig kostenfreie Shuttlebusse direkt zum Festivalgelände, teilt der Veranstalter mit. Wer aus dem Süden, beispielsweise der Schweiz zum Southside kommt, kann bis Singen fahren. Von dort aus fahren am Donnerstag von 9 bis 20 Uhr und am Freitag von 9 bis 16.30 Uhr kostenfreie Shuttlebusse direkt zum Festivalgelände.

Alle Gäste aus Richtung Donaueschingen oder Offenburg fahren bis nach Tuttlingen. Gleiches gilt für Anreisende aus Richtung Ulm, Augsburg oder München, die nicht mit dem Sonderzug zum Festival fahren. Denn von Tuttlingen aus fahren das ganze Wochenende regelmäßig Shuttlebusse.

Zu Stoßzeiten wird im 15-Minuten-Takt gependelt

Vom Bahnhof am Donnerstag beispielsweise zwischen 8.30 und 11 Uhr jede halbe Stunde. Danach bis 15 Uhr sogar alle 15 Minuten. Ab 15 Uhr pendeln die Busse dann wieder halbstündlich zum Festivalgelände. Zudem wird am Donnerstag ab 10 Uhr zwischen der Haltestelle des Festivals und dem Grüner Wohnen Campingplatz ein Shuttle angeboten.

Am Freitag fahren die Pendelbusse sowohl vom Bahnhof als auch vom ZOB nach Neuhausen. Erstere verkehren von 9 bis 15 Uhr im 15-Minuten-Takt. Danach bis 20.20 Uhr alle 20 Minuten. Am ZOB starten die Busse, die einen Halt am Ärztehaus einlegen (drei Minuten später), stündlich, laut Fahrplan des Veranstalters von 11.30 bis 20.30 Uhr.

Am Samstag, 18. Juni, pendeln die Busse zwischen Bahnhof und Festival halbstündlich zwischen 9 und 19 Uhr, am Sonntag, 19. Juni, von 9 bis 15.30 Uhr. Der Shuttlebus mit Start am ZOB verkehrt am Samstag stündlich von 11.30 bis 18.30 Uhr und am Sonntag alle 30 Minuten in der Zeit von 11.15 bis 15.45 Uhr. Der Veranstalter weist darauf hin, dass es aufgrund des Verkehrsaufkommens auch zu Abweichungen kommen kann.

Nach Konzerten fahren Busse auch zurück nach Tuttlingen

Die Shuttlebusse fahren auch von Donnerstag bis Sonntag vom Festivalgelände zurück nach Tuttlingen. Am Freitag verkehren diese von 9 bis 20 Uhr jede halbe Stunde und nehmen die Fahrt ab Mitternacht wieder auf. Dann fahren die Busse bis 3 Uhr viertelstündlich. Von 11 bis 20 Uhr fährt auch stündlich ein Bus zum ZOB.

Ähnlich sehen die Möglichkeiten auch am Samstag und am Sonntag aus. Am Montagmorgen fahren die Busse laut Fahrplan dann ab 7 Uhr auch alle 20 beziehungsweise ab 8 Uhr jede 15 Minuten und ab 9 Uhr sogar alle zehn Minuten zum Bahnhof.

Was die Abreise angeht, können Besucher auch wieder gänzlich auf der Schiene nach Hause fahren. „Die Rückreise ab Sonntag erfolgt dann für alle Gäste wieder über den Bahnhof Tuttlingen, da die Bauarbeiten dann beendet sein werden und die Züge wieder planmäßig verkehren“, heißt es seitens des Veranstalters.