Mit dem Hausierer von Haus zu Haus

Johann Friedrich Schöberle, genannt „Bäse-Hans“ oder „Bürschte-Fritz“ zieht als Klinkenputzer durchs Land und verkauft seine selbst gebundenen Bürsten und Besen. Am Sonntag, 9. Oktober, um 10.30 Uhr nimmt der Hausierer die Besucherinnen und Besucher des Freilichtmuseums mit auf seine „Reis“, kündigt das Museum an. Zusammen mit seinen Waren überbringt er Nachrichten und erledigt auch noch manch anderen Auftrag. Außerdem will er sein Hausierergeschäft vergrößern und sucht deshalb noch einen Teilhaber.

Seine großen und fundierten Kenntnisse der näheren und weiteren Heimatgeschichte bringen neue Einsichten in das „Wie“ und „Warum“ in der heutigen Zeit. Und eine besondere Bedeutung spielt auch die Geschichte der Jenischen. Da die Leute aus seinem Heimatort Lützenhardt sehr musikalisch sind, gibt er auch immer wieder selbst getextete, passende Lieder zum Besten. Zwischen 13 und 16 Uhr zieht der „Bäse-Hans“ dann weiter durchs Museumsdorf. Wen er bei diesem offenen Angebot trifft? Allerhand Leute, zum Beispiel die Magd Kätter. Natürlich ist er dabei immer für einen Schwatz zu haben.