Mit Algernon Blackwood auf Donaufahrt gehen

Bald ist es soweit, die Sommerferien stehen vor der Tür. Und mit den Ferien beginnt auch wieder der Mitmach-Sommer im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck: Zwischen dem 28. Juli und dem 11. September gibt es immer donnerstags bis sonntags von 13 bis 17 Uhr ein vielfältiges Ferienprogramm zum Mitmachen: ob Filzen, Taschen bedrucken oder Feuerherzen wickeln. Die Teilnahme an diesen Projekten ist ohne Voranmeldung möglich, für Material kann jeweils ein kleiner Unkostenbeitrag erhoben werden, heißt es in einer Ankündigung des Museums

Am Donnerstag, 28. Juli, kann man das Freilichtmuseum ab 15 Uhr auf eine ganz besondere Art und Weise kennenlernen: dann führt der Dorfpolizist durch „sein“ Museumsdorf. Dabei erzählt er viel über sein Leben und seine vielen Aufgaben, denn er ist nicht nur Polizist, sondern auch Postbote, Landwirt und mehr. Dabei bekommen die Besucherinnen und Besucher nicht nur Einblick in die Arbeit des Dorfpolizisten, sondern auch in Häuser und in einigen Klatsch und Tratsch. Die Führung ist offen für alle, zu zahlen ist lediglich der Museumseintritt. Aufgrund begrenzter Kapazitäten ist eine Anmeldung erforderlich.

Passend zum Schweizer Nationalfeiertag am 1. August werden am Sonntag, 31. Juli, wieder traditionelle Schweizer „August-Weggen“ gebacken. Ab 11 Uhr können die Besucherinnen und Besucher im historischen Backhäusle ihre eigenen Weggen herstellen.

Um das Jahr 1900 unternahm der englische Dichter Algernon Blackwood (1869 - 1951) eine Reise im Kanu von Donaueschingen nach Budapest. Sein Bericht über diese Fahrt, erschienen 1907, ist eine kleine ethnografische Kostbarkeit und ein frühes Dokument des Flusstourismus. Am Sonntag, 31. Juli, steigen Museumsleiter Andreas Weiß und sein Stellvertreter Christof Heppeler um 15 Uhr zu ihm und seinem Freund ins Boot und lesen Auszüge aus seinem Reisebericht vor der historischen Sägemühle. Die Besucherinnen und Besucher können die beiden Engländer so zu hilfsbereiten Gutmadingern und neugierigen Möhringern begleiten. Die Lesung ist kostenfrei, zu zahlen ist lediglich der Museumseintritt. Eine Anmeldung ist aufgrund begrenzter Kapazitäten wünschenswert. Bei schlechtem Wetter findet die Lesung im Schafstall statt.