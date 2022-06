Maschine brennt – und das wird richtig teuer

Ein Sachschaden von rund zwei Millionen Euro ist in einer Firma im Take-off-Gewerbepark bei einem Brand am Dienstagabend, gegen 18 Uhr, entstanden.

Bei Arbeiten in der Firma überhitzte der Motor einer Lackiermaschine und geriet dadurch in Brand. Die alarmierten Feuerwehren Neuhausen und Müllheim konnten das Feuer löschen. Trotzdem wurde die Maschine durch Ruß- und Brandzerrungen laut Polizeiangaben erheblich beschädigt. Menschen wurden aber nicht verletzt. Am Gebäude selbst entstand kein Schaden. Die Feuerwehren waren mit neun Fahrzeugen und 51 Kameraden, das DRK Ortsgruppe Neuhausen mit einem Fahrzeug und sieben Kräften und der Rettungsdienst mit einem Krankenwagen vor Ort.