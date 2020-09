Marina Jung wird neue Bürgermeisterin von Neuhausen ob Eck

Bei der Bürgermeisterwahl in Neuhausen hat es eine eindeutige Siegerin gegeben. Die einzige Kandidatin Marina Jung wurde mit 90,98 Prozent der Stimmen gewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 35,46 Prozent. Sichtlich erleichtert zeigte sich die neue Bürgermeisterin nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses durch Bürgermeister Hans-Jürgen Osswald, der nicht mehr angetreten war.

Die Hygienevorkehrungen bei der Wahl war von der Bevölkerung gut angenommen worden. Von den 3074 Wahlberechtigten hatten 1090 ihre Stimme abgegeben. 425 davon votierten per Briefwahl. 665 Wähler hatten sich aufgemacht, ihre Stimme in den drei Wahllokalen an der Urne abzugeben. Der scheidende Bürgermeister wünschte der Wahlsiegerin und Nachfolgerin für die Legislaturperiode „viel Glück, eine gute Hand und eine gute Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat“.

Anika Schröder gab mit Tochter Pauline ihre Stimme im Wahllokal ab (Foto: Rimmele)

Von den 1064 gültigen Stimmen vereinigte Marina Jung 968 Stimmen auf sich. 96 Stimmen verteilten sich auf 35 Namen, die auf dem Wahlzettel notiert wurden, was 9,02 Prozent entspricht. Aktuell ist die 38-jährige Marina Jung bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Villingen-Schwenningen für alle städtischen Ausschreibungen zuständig. Ihr Studium hat Jung an der Verwaltungsfachhochschule in Kehl abgeschlossen. Berufserfahrung sammelte sie als stellvertretende Kämmerin der Stadt Engen und als Amtsleiterin des Rechnungsprüfungsamts der Stadt Rottenburg. Den Abschluss „Master of Laws“ erlangte sie in einem berufsbegleitenden Studium an der Hochschule Ökonomie und Management Wirtschaftsrecht.