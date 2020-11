Der scheidende Bürgermeister Hans-Jürgen Osswald hat mit der Schlüsselübergabe des Rathauses seine letzte Amtshandlung vollzogen. Am 2. November, dem ersten Arbeitstag der neuen Bürgermeisterin Marina Jung kam Osswald nochmals an seinen bisherigen Arbeitsplatz zurück, um symbolisch die Schlüssel für das Rathaus an seine Nachfolgerin zu übergeben.

Tags darauf hat die neue Bürgermeisterin Marina Jung während der Sitzung des Gemeinderates in der Homburghalle den Amtseid abgelegt. Bei der Wahl am 20. September (wir berichteten) hatte die neue Bürgermeisterin Marina Jung als einzige Kandidatin 90,98 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen können. Der stellvertretende Bürgermeister Markus Seeh, der die Vereidigung vornahm, sagte, dass mit der Bürgermeisterin nun die Frauenpower innerhalb der Gemeinde weiter gewachsen sei.

Seeh wünschte der neuen Rathauschefin, dass sie mit aller Kraft durchstarten könne und dass sie das notwendige Fingerspitzengefühl, aber auch die Durchsetzungskraft für Entscheidungen habe. Er bot der neuen Bürgermeisterin außerdem im Namen des Gemeinderates eine enge, vertrauensvolle und von gegenseitigem Respekt geprägte Zusammenarbeit an.

Landrat Stefan Bär wünschte Jung in ihrem Amt die notwendige Bodenständigkeit, Demut, Idealismus, Flexibilität, Offenheit und vor allem das Gespür für die Leute und die politischen Realitäten. „Wenn sie die Freude bei der Arbeit, Elan, Enthusiasmus und Kraft für ihre Amtszeit, aber auch die Gelassenheit und Unverkrampftheit miteinander wirken lassen, bin ich mir sicher, dass sie ihre Ziele erreichen werden“, fügte Bär hinzu. Der Erste Bürgermeister der Stadt Tuttlingen, Emil Buschle, sagte, dass er die Partnerschaft auf Augenhöhe fortsetzen möchte.

Schulleiterin Alexandra Maier-Lipp wünschte sich, dass die gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Schulträger auch weiterhin Früchte trage. Der Personalratsvorsitzende Reinhard Ziegler sagte, dass Jung mit der Amtseinführung nicht nur Oberhaupt der Gemeinde, sondern gleichzeitig auch Chefin eines der größten Arbeitgeber von Neuhausen ob Eck sei.

Nachdem Jung den Amtseid abgelegt hatte, sagte sie, dass sie die Corona-Zeit nutzen werde, um eine Rathaus-Tour zu machen und alle Mitarbeiter kennenzulernen. Sie wolle den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Gespräche anbieten, auch werde die Bürgermeistersprechstunde wieder aufgenommen. Ab dem neuen Jahr soll diese im rotierenden Ablauf auch in Schwandorf und Worndorf stattfinden.

„Um auf diesen Weg als Bürgermeisterin nach Neuhausen ob Eck zu gelangen waren beruflich durchaus viele Anstrengungen notwendig, jedoch wurde ich auch mit Wohlwollen im beruflichen aber vor allem im familiären Umfeld begleitet, wofür ich sehe dankbar bin“, sagte Jung.