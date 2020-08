Bei der Sitzung des Gemeindewahlausschusses für die Wahl zum Bürgermeister von Neuhausen ob Eck hat der Vorsitzende Hans-Jürgen Osswald festgestellt, dass bis zum Bewerbungsschluss keine weiteren Bewerbungen im Rathaus eingegangen sind.

Somit bleibt als einzige Bewerberin Marina Jung, die am 28. Juli ihre Bewerbung abgegeben hatte, übrig. Die Bewerbung wurde durch den Gemeindewahlausschuss geprüft und nach der Vorprüfung als zulässig und rechtmäßig festgestellt. Die Bürgermeisterwahl in Neuhausen findet am 20. September statt.