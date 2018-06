Am Mittwoch, gegen 17.20 Uhr, ist es in der Dornerstraße zu einem Polizeieinsatz wegen eines Beziehungsstreits gekommen. Die Ex-Freundin des dort Wohnenden hatte beschlossen, noch einige ihrer verbliebenen Gegenstände aus der ehemals gemeinsamen Wohnung zu holen. Hierzu nahm sie zwei Freundinnen mit. Im Laufe der Gütertrennung erschien dann der Ex-Freund plötzlich in seiner Wohnung und traf die drei Damen an.

Der war nicht gerade begeistert. So entzündete sich ein Streit, in dessen Verlauf der Ex-Freund mit einem Küchenmesser die sich im Gäste-WC eingesperrten Frauen bedrohte. Letztlich konnte die Situation durch die Einsatzkräfte beruhigt und zumindest zeitweilig geklärt werden.

Verletzt wurde niemand. Beschädigt wurde durch den Ex-Freund lediglich die WC-Tür. Die Als Folge bleiben jedoch verschiedene Anzeigen für die Beteiligten. (pz)