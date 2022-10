Mammutbaum ist das Ziel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Sechs Mitglieder vom Heimatverein Neuhausen ob Eck haben bei der Herbstwanderung den Mammutbaum erwandert. Der Riesenmammutbaum, im Volksmund auch „Wellingtonie“ genannt, steht im Wald im Gewann Hardt oberhalb von Tuttlingen in Richtung Neuhausen ob Eck. Der über 150 Jahre alte Baum ist 48 Meter hoch und damit einer der höchsten Riesen und dem höchsten Standort von 835 Metern über Nullpunkt in Deutschland. König Wilhelm I. ließ sich 1864 als Naturliebhaber eine Lieferung Samen aus Amerika schicken und in der „Wilhelma“ davon Bäume ziehen lassen. Da die Lieferung aus Amerika zu üppig ausfiel, ließ der König sie an vielen Orten im ganzen Königreich ausbringen. So wurde 1866 auch in Tuttlingen einer diesen Riesenbäume gepflanzt.

Die kleine Wandergruppe vom Heimatverein startete von Neuhausen über Wehstetten zum Mammutbaum. Im Anschluss wurde noch im Gasthof „Hirschkopf“ in Wehstetten eingekehrt, ehe der Nachhauseweg angetreten wurde.