Live-Hörspiel begeistert Publikum

Beim Live-Hörspiel „Falscher Hals“ und der theatralen Lesung von Jeremias Heppeler im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck war die Stallscheune Haberstenweiler am Sonntag, 26. Juni, mit interessiertem und begeistertem Publikum gut gefüllt.

Im Mittelpunkt stand der Lehrer Ernst W. (Bertold Biesinger), der als erster Amokläufer in die Geschichte Baden-Württembergs einging. Nach dem brutalen Mord an seiner Frau und ihren gemeinsamen Kindern 1913 zündete er in einem Dorf mehrere Häuser an und schoss auf die Flüchtenden. In einer Heilanstalt entwickelt sich eine intensive Arzt-Patient-Beziehung mit dem hochdekorierten Psychiater Robert Gaupp (Gerd Plankenhorn). Neben diesen Schauspielern vom Theater Lindenhof Melchingen wirkten Christina Pirker, Laura, Jeremias und Christof Heppeler mit, der auch für den Live-Soundtrack verantwortlich zeichnete.